La modelo respondió a los cuestionamientos por la ausencia de Alexis Sánchez en el bautizo de su hija.

Alexis Sánchez apareció en medio de una discusión en redes sociales. Todo comenzó luego de que Alexandra Litvinova compartiera fotografías del bautizo de su hija, una especial ceremonia familiar en la que no apareció el delantero nacional.

“Uno de los días más hermosos y significativos del último año”, escribió la modelo al compartir imágenes del importante momento junto a parte de su familia.

Sin embargo, la publicación provocó que algunos usuarios comenzaran a preguntar por la ausencia del futbolista chileno. Fue precisamente uno de esos comentarios el que generó una contundente respuesta de Litvinova.

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Alexandra Litvinova explica la ausencia de Alexis Sánchez

Una seguidora escribió: “¿Y el papá? Él tiene que estar en esos momentos muy importantes”, comentario que no pasó inadvertido para la modelo.

Litvinova decidió responder públicamente y salió en defensa del delantero chileno, apuntando principalmente a las exigencias que implica su carrera como futbolista profesional.

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“Papá tiene un trabajo muy difícil, que le obliga a sacrificar gran parte de su vida personal y a perderse momentos como estos”, expresó.

Pero su respuesta no terminó ahí. La modelo aprovechó la instancia para enviar un mensaje a quienes cuestionaron la ausencia del futbolista en una jornada tan especial, “Ténganlo presente la próxima vez que escriban algo poco amable sobre él”, sentenció.

De esta manera, Litvinova dejó clara su postura ante los comentarios recibidos y explicó que la ausencia de Alexis Sánchez estuvo relacionada con las exigencias profesionales que enfrenta el delantero.

En resumen…