El periodista analizó toda la polémica en torno al delantero argentino, quien deberá cumplir una nueva sanción tras sus gestos en el último Superclásico 200 ante Universidad de Chile.

La polémica está instalada en Colo Colo luego de la sanción de dos fechas contra Javier Correa. Finalmente la denuncia de Universidad de Chile en el Tribunal de Disciplina de la ANFP tuvo su efecto, dejando al Cacique sin el delantero por las próximas dos jornadas.

Toda esta situación puso a Correa bien a la defensiva ante los medios de comunicación. El argentino ve enemigos en todas partes, incluso en TNT Sports, el canal dueño de los derechos de televisación del fútbol chileno.

Por lo mismo, uno que salió a dar la cara por la señal fue el periodista Manuel De Tezanos, quien el Balong dejó en claro que si Javier Correa cree que en TNT buscan perjudicarlo, está muy equivocado de pensar eso.

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Manuel De Tezanos responde a Correa y Colo Colo

El periodista partió diciendo que “no es que yo trabaje en TNT Sports, pero acá está la sensación de que el broadcaster está en contra de Colo Colo. Eso es realmente seleccionar con pinzas. De partida son socios. Colo Colo y quien tenga los derechos de televisación son socios”.

“Creer que esos canales, que transmiten los partidos, son enemigos de Colo Colo es entregar un mensaje erróneo. Para quien posee derechos televisivos lo más valioso es Colo Colo, por algo es por el que más se paga”, añadió.

En ese sentido, De Tezanos puso de ejemplo que “a la Conmebol lo que más le conviene es que Colo Colo juegue la Copa Libertadores, así como Boca Juniors, River Plate y los grandes del continente, porque eso significa más suscriptores y rating”.

Javier Correa estará marginado para los duelos de Colo Colo ante Huachipato y Deportes Concepción. | Foto: Photosport.

Sobre la creencia del delantero argentino de ver al canal como el enemigo, sostuvo que “ese mensaje de Correa está equivocado y es, de nuevo, elegir con pinzas cosas que se pueden decir en algunos programas. Dani Arrieta participa en TNT Data Sports, en Todos Somos Técnicos y en transmisiones, y está todo el día cubriendo a Colo Colo”.

“Los jugadores se ponen en una trinchera contra la prensa, una cosa increíble. No sé quien les hace llegar la información, porque sí, puede haber críticas que agarran los portales, que algunos son muy flojos… Todo eso te genera una burbuja”, agregó.

Para cerrar, el periodista dejó en claro que “los programas no duran un clip de 30 segundos. Algunos duran una hora y hasta dos horas, donde se habla muy bien de Javier Correa. Es candidato a ser jugador del año y en un equipo ideal será difícil no meter jugadores del Cacique”.

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En síntesis