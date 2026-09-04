El director de Azul Azul habló tras la reunión que tuvo con Eduardo Godoy, liquidador de Sartor. “No tenemos ninguna deuda pendiente ni nada grave ni importante pendiente desde el punto de vista económico”, avisó el ex secretario general de la OEA.

Universidad de Chile vivió una importante jornada hoy jueves 4 de septiembre. El directorio de Azul Azul se reunión con Eduardo Godoy, liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor, esto bajo el contexto del proceso que determinará el futuro del paquete controlador de la sociedad que administra al romántico viajero.

José Miguel Insulza, uno de los directores de la concesionaria que controla los destinos del bulla, salió a dar la cara tras esta reunión, asegurando que quedó satisfecho con todo lo expuesto.

Además, dejó en claro que hay que separar estas tratativas con la situación financiara de Azul Azul, ya que de acuerdo al ex secretario general de la OEA, su presente económico está totalmente saneado. Para Insulza, solo resta comenzar a ganar en la cancha.

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Insulza apunta a la deuda deportiva de Universidad de Chile

“Azul Azul está en una perfecta condición económica y, por lo tanto, el liquidador tiene que hacer nada más que su trabajo. No tenemos ninguna deuda pendiente ni nada grave ni importante pendiente desde el punto de vista económico”, declaró el director.

En ese sentido, Insulza avisó que “el club está plenamente sano en términos económicos, no tendría ningún problema por ese lado. Y, por lo tanto, el problema es empezar a ganar porque, si no, ciertamente nadie va a estar contento”.

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Sobre los cuestionamientos del uso del nombre y símbolos de Universidad de Chile, el ex secretario general de la OEA aseguró que “ellos dicen tener un informe que nosotros no conocemos y que esperamos conocer luego”.

“Es un informe que tienen ellos, de su abogado, no es un informe que nosotros hayamos negociado ni mucho menos. Tenemos que tener muy pronto un diálogo con la Universidad”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ate Coquimbo Unido este sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis