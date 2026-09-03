Este abogado que fue director de Azul Azul y es acérrimo opositor de Clark lanzó un tuit que vincula al Romántico Viajero con el cuadro Acerero... ¡por el castigo a Javier Correa de Colo Colo!

Desde hace varios meses que este abogado se ha mostrado contrario a Michael Clark y su rol en la U de Chile, pues ha dado a entender la estrecha relación que existe entre Huachipato y el Romántico Viajero. Se trata de José Joaquín Laso, quien incluso fue director de Azul Azul.

Estuvo en aquel cargo entre el 22 de abril de 2022 y el 25 del mismo mes de 2023. Y una vez que salió de esa función, Laso ha sido muy crítico con el expresidente de la concesionaria. De hecho, llegó a tratarlo de “pelele” y de “títere” a través de su cuenta de X. Aunque en rigor nunca lo nombró.

En la exred social del pajarito, el abogado que fue clave en el triunfo de la demanda contra Mauricio Pinilla por su salida a Colón de Santa Fe suele verter conceptos en contra de Clark. Algo que una vez más ocurrió. Y tuvo que ver el castigo para Javier Correa, delantero de Colo Colo.

En julio de 2018, José Joaquín Laso, Carlos Heller y Ronald Fuentes afrontaron la salida repentina de Mauricio Pinilla para fichar en un club argentino. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pues bien, Laso recordó varios episodios a raíz de la suspensión de dos fechas para Correa. “Esta administración de Azul Azul denunció a Melipilla salvando a Huachipato; denunció a Colo Colo usando las cámaras de Huachipato”, introdujo en su tuit el abogado.

“Y ahora denunció a Correa, quien no podrá jugar contra Huachipato”, agregó Laso. Tiene razón: el delantero argentino de 33 años quedó impedido de estar en la visita a los Acereros. Tampoco podrá estar cuando el Cacique reciba a Deportes Concepción en el estadio Monumental.

Así celebró Javier Correa el gol del triunfo de Colo Colo ante Universidad de Chile. Aunque la denuncia fue por los gestos obscenos en la celebración. (Andrés Piña/Photosport).

Exdirector de Azul Azul opositor de Clark vincula a la U de Chile con Huachipato

Este opositor acérrimo de Michael Clark piensa que todavía existe un lazo entre la U de Chile y Huachipato. Lo dejó claro en su cuenta de X. “Como se diría en Macondo, ¡¡¡son como dos gotas de agua!!!”, exclamó José Joaquín Laso. La alusión al pueblo de la novela Cien Años de Soledad no fue casual.

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Laso la utilizó consciente de que el excontrolador del Huachi, Victoriano Cerda, frecuentemente hablaba de Macondo en sus redes sociales para ironizar sobre acontecimientos ocurridos en el fútbol chileno.

Victoriano Cerda fue aludido indirectamente por José Joaquín Laso. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Los tuits de Victoriano Cerda que aluden a Macondo

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¿Cuándo juegan Huachipato vs Colo Colo en la fecha 22?

Huachipato recibirá a Colo Colo en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026. El partido se disputará en el estadio Ester Roa Rebolledo el domingo 6 de septiembre a contar de las 17 horas.