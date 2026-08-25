El abogado del ex presidente de Azul Azul, Bernardo Rosenberg, afirmó que la detención de su cliente es ilegal por el hecho de considerarlo "un peligro para la sociedad".

Hace exactamente una semana, la jueza de garantía, Paulina Moya, decretó la prisión preventiva para Michael Clark, ex presidente de la Universidad de Chile, en el marco de la investigación por el caso Sartor. Esta medida rige por 120 días.

La decisión del Tribunal se basó en que se considera al empresario como “un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación”, la que acreditó cinco de los seis delitos por los cuales se le imputó. Actualmente está en el anexo cárcel Capitán Yaber.

Sin embargo, el abogado de Clark, Bernardo Rosenberg, presentó un recurso de amparo ante la Justicia, el cual busca sacar al timonel de Azul Azul desde prisión, y donde acusa ilegalidades en la detención de su cliente, lo que busca un objetivo claro: arresto domiciliario.

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Abogado de Clark acusa ilegalidad en su detención

Según el escrito que presentó la defensa del otrora dirigente, que reveló Radio ADN, “ninguna de las dos hipótesis invocadas se desarrolló con antecedentes propios y verificables: la primera se construyó sobre la gravedad abstracta de la imputación, la pena probable y el número de delitos; la segunda, sobre una posibilidad genérica de interferencia, sin identificar diligencia, evidencia ni persona alguna”.

Para el abogado de Clark, “el amparado carece de antecedentes penales, tiene arraigo social y familiar acreditado, hizo entrega de su pasaporte a la Fiscalía en su primera comparecencia, puso a disposición del Ministerio Público sus dispositivos y claves, consintió en el levantamiento de su secreto bancario”.

Además, Rosenberg afirma que el Tribunal “no individualizó ninguno de los elementos que la ley exige: no señaló qué diligencia se encuentra pendiente, qué elemento de prueba estaría en riesgo, qué relevancia probatoria tendría, qué personas determinadas podrían ser influidas”.

En síntesis