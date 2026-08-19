El ex mandamás de Azul Azul está detenido por el Caso Sartor y, a modo de publicidad, empresa le dio duro con ingeniosa publicación.

Michael Clark pasó a prisión preventiva luego de la sentencia del Tribunal el pasado miércoles 18 de agosto. El ex presidente de Azul Azul fue considerado un peligro para la sociedad y estará recluido los 120 días de la investigación por el Caso Sartor.

Y mientras el timonel que estuvo hace poco al mando de U de Chile está preso en el recinto penal Capitán Yáber, que cuenta con más beneficios que Santiago 1, su figura se llena de críticas. En otros casos, también genera risas.

Es que la empresa telefónica Wom lo volvió a hacer y lanzó un viral meme como publicidad para sus servicios. Siempre atentos a la contingencia, la compañía se llenó de risas y comentarios.

El meme que festina con la detención de Michael Clark

Michael Clark ya se encuentra tras las rejas en el recinto Capitán Yáber, mientras dura el plazo de investigación por su participación en el Caso Sartor. La empresa Wom reaccionó rápido y a modo de publicidad le dio duro al ex timonel de Azul Azul.

“Que no queden sorpresas por aclarark y pórtate a un plan simple, como debería ser”, dice el refrán junto a la foto con IA de Michael Clark esposado. Los comentarios no se hicieron esperar, incluso desde el bando azul.

“Simplemente… me encantó. Soy de la U, el equipo tiene que enfocarse en jugar, ellos no resolverán nada”, posteó @hecotfelipec. Por su parte, la cuenta sweetkentucky festinó con que “gracias a Clark ahora la U es un meme”.

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¿Por qué Michael Clark quedó recluido en Capitán Yáber a diferencia de los otros detenidos? Desde Radio ADN explicaron que “corría más riesgo, por lo que se optó por un lugar en que estuviera más resguardado también respecto de otros presos”.