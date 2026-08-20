Nicolás Fernández tuvo que ser sometido a exámenes para comprobar un desgarro, donde ya tiene los tiempos de recuperación.

Universidad de Chile tuvo la primera complicación en la previa del Superclásico 200, donde tiene que recibir este domingo a Colo Colo, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional.

Esto, porque sufrió una lesión de uno de sus jugadores, donde tuvieron que llevarlo a realizar exámenes médicos, luego de quedar al margen de los entrenamientos en el CDA.

Se trata de Nicolás Fernández, donde esta jornada se conocieron los resultados de sus estudios, lo que es un balde de agua fría para el Superclásico y los próximos partidos.

Nicolás Fernández ha sido variante por la banda derecha en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Nicolás Fernández se pierde el Superclásico y algo más…

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la lesión de Nicolás Fernández, que lo dejó fuera de la pelea por los puestos para el Superclásico.

“El defensor de los azules tiene una lesión que es un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, lo que obligó abandonar los entrenamientos del miércoles en el CDA”, explicaron.

“En ese sentido, Fernández será baja de dos a tres semanas fuera de las canchas, por lo que se perderá más allá del Superclásico, incluso el duelo ante Universidad de Concepción”, destacan.

Con esto, el técnico Gago deberá buscar una variante para esa zona de la cancha en relación al duelo contra Colo Colo, por lo que se abre un cupo para pelear camiseta en la U.