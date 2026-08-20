Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Revelan la gran opción que tiene Igor Lichnovsky de jugar el Superclásico en U de Chile

El último refuerzo de los azules no escondió sus ganas de estar ante Colo Colo, aunque Gago le puso paños fríos.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Igor Lichnovsky comenzó a entrenar el martes con la U.
© U de ChileIgor Lichnovsky comenzó a entrenar el martes con la U.

Igor Lichnovsky fue el último refuerzo que presentó Universidad de Chile en la ventana de invierno en el mercado de fichajes, donde ahora es una interrogante cuándo podrá debutar por los azules.

En la previa del Superclásico 200 ante Colo Colo, de la jornada del domingo en el Estadio Nacional, el defensor encendió ilusiones de un estreno de inmediato, pese a meses sin fútbol.

Algo que le metió presión al técnico Fernando Gago, quien salió a responder la situación del formado en casa, aunque asegura que lo llevan con calma para sumar minutos.

Igor Lichnovsky lleva meses sin jugar un partido oficial. Foto: U de Chile.

Igor Lichnovsky lleva meses sin jugar un partido oficial. Foto: U de Chile.

“El domingo tendrán su respuesta”: Igor Lichnovsky ya vive con todo el Superclásico

ver también

“El domingo tendrán su respuesta”: Igor Lichnovsky ya vive con todo el Superclásico

Gago revela el estado de Lichnovsky en la U

Fernando Gago conversó con TNT Sports en la previa del Superclásico que debe afrontar con Universidad de Chile, donde el domingo estarán cara a cara con Colo Colo en el Estadio Nacional.

Uno de los temas a tratar fue efectivamente el de Igor Lichnovsky, quien se ha visto entrenando en el Centro Deportivo Azul, además que manifestó sus ganas de estar presente.

“Igor está entrenando bien, lo tenemos que poner bien físicamente y futbolísticamente, adaptarse también a lo que pretendemos como equipo” explicó el técnico.

En ese sentido, deja en claro que si bien “tiene muchas ganas e ilusión de poder estar, pero no vamos a poner tiempo de cuándo va estar para jugar”, calmando las pasiones.

Mira el video del Superclásico:

Lee también
El mensaje en la U para farmear aura en el Superclásico: "Cambiar el..."
U de Chile

El mensaje en la U para farmear aura en el Superclásico: "Cambiar el..."

Gago confirma la situación de Rivero en la U para el Superclásico
U de Chile

Gago confirma la situación de Rivero en la U para el Superclásico

Iván Román se prepara para reemplazar a Vidal en el Superclásico
Colo Colo

Iván Román se prepara para reemplazar a Vidal en el Superclásico

Gago pierde un jugador de la U para el Superclásico
U de Chile

Gago pierde un jugador de la U para el Superclásico

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo