El último refuerzo de los azules no escondió sus ganas de estar ante Colo Colo, aunque Gago le puso paños fríos.

Igor Lichnovsky fue el último refuerzo que presentó Universidad de Chile en la ventana de invierno en el mercado de fichajes, donde ahora es una interrogante cuándo podrá debutar por los azules.

En la previa del Superclásico 200 ante Colo Colo, de la jornada del domingo en el Estadio Nacional, el defensor encendió ilusiones de un estreno de inmediato, pese a meses sin fútbol.

Algo que le metió presión al técnico Fernando Gago, quien salió a responder la situación del formado en casa, aunque asegura que lo llevan con calma para sumar minutos.

Igor Lichnovsky lleva meses sin jugar un partido oficial. Foto: U de Chile.

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Gago revela el estado de Lichnovsky en la U

Fernando Gago conversó con TNT Sports en la previa del Superclásico que debe afrontar con Universidad de Chile, donde el domingo estarán cara a cara con Colo Colo en el Estadio Nacional.

Uno de los temas a tratar fue efectivamente el de Igor Lichnovsky, quien se ha visto entrenando en el Centro Deportivo Azul, además que manifestó sus ganas de estar presente.

“Igor está entrenando bien, lo tenemos que poner bien físicamente y futbolísticamente, adaptarse también a lo que pretendemos como equipo” explicó el técnico.

En ese sentido, deja en claro que si bien “tiene muchas ganas e ilusión de poder estar, pero no vamos a poner tiempo de cuándo va estar para jugar”, calmando las pasiones.

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