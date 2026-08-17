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Fútbol chileno

“El domingo tendrán su respuesta”: Igor Lichnovsky ya vive con todo el Superclásico

U. de Chile enfrentará a Colo Colo y el nuevo refuerzo azul, sabe de este tipo de partidos. Incluso le ha anotado a los Albos.

Por César Vásquez

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Lichnovsky es nuevo jugador azul.
© PhotosportLichnovsky es nuevo jugador azul.

Universidad de Chile presentó a Igor Lichnovsky como su último refuerzo para esta segunda parte del 2026. El jugador ya piensa en su desafío inmediato, como los enfrentar a Colo Colo.

El Romántico Viajero viene en alza y ya suma cinco triunfos de forma consecutiva en la Liga de Primera. El más reciente fue ante Deportes Limache, donde tuvieron que venir desde atrás para remontar el marcador y quedarse con la victoria por 3-1.

El refuerzo Lichnovsky

Igor Lichnovsky debutó por allá por el 2011 en Universidad de Chile e integró uno de los periodos más exitosos del club. Partió en 2014 y luego de andar en Portugal, España, México, Arabia Saudita y Turquía, armó las maletas y pegó la vuelta.

El central de 32 años arriba al CDA con el rol de referente, por su buena experiencia en el extranjero y además, en la selección chilena. El próximo objetivo del Bulla es el encuentro ante Colo Colo, donde no solo está en juego el honor del Superclásico, sino que también lo que sucede en la tabla.

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Los Albos lideran con 10 puntos de ventaja, por lo que para el Romántico Viajero es la última oportunidad de poder recortar esta diferencia. Lichnovsky sabe bien lo que son los Superclásicos, ya que incluso anotó en el histórico 5-0 del 2012. Fue consultado por cómo llegan a este duelo.

Son partidos diferentes. Desde que tengo 10 años que se dice que da igual como lleguen los equipos. Tenemos un gran equipo. Eso fue una gran motivación volver en este momento. Solo tengo buenas palabras para mi equipo y la confianza absoluta que tenemos un objetivo. El domingo tendrán su respuesta“, indicó desafiante el defensa.

Lichnovsky usará el número 3 en U. de Chile. Imagen: Photosport

Lichnovsky usará el número 3 en U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile y Colo Colo se medirán este domingo 23 de agosto a las 15:30 horas, en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Fernando Gago buscan ratificar su buen momento y quitarle el sólido andar a su rival de toda la vida.

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