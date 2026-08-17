La potente confesión Igor Lichnovsky en su retorno a Universidad de Chile: “Hace dos meses…”

El defensa central confirmó su retorno al Romántico Viajero y ahora debe preparar su puesta a punto para debutar.

Igor Lichnovsky fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El defensa central llega justo para ocupar el cupo que dejó disponible Franco Calderón y recalcó que viene a luchar por un puesto de titular.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el defensa ahora ocupará la “3” y buscará ganarlo todo con el club de sus amores. “Tengo mucha confianza en mis fortalezas”, recalcó de entrada el ex Porto, América y Tigres de México.

ver también Igor Lichnovsky explica por qué se siente un jugadorazo: “Me hablaba Casillas, Danilo, Lopetegui”

Incluso comentó sobre su retorno al fútbol chileno y que esto no significará un retroceso en su carrera.

“Si no hubiese sido necesario, no me hubiese ido de la U. A los 25 ya pensaba en volver. A pesar de tener otras opciones en la mesa, le mandé un mensajito (A Manuel Mayo) y tomamos la decisión de volver”, comentó el central.

Igor Lichnovsky defendió la camiseta de la selección en la fecha FIFA de marzo. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

A tal punto es su conocimiento que recalcó que tiene clara el escenario que vive el equipo dentro y fuera de la cancha. “Conozco muy bien la situación de Universidad de Chile. No es el momento ahora para hablarlo, como hincha y formado en casa. Lo único que podría decir, valoro la identidad del club”, apuntó.

¿Cuándo debuta Igor Lichnovsky?

Ahora Igor Lichnovsky se mentaliza en redebutar por el equipo de sus amores. Esta semana Universidad de Chile protagoniza el superclásico y será local en el Estadio Nacional. Por lo mismo, tiene todas las motivaciones para sumar minutos.

ver también Fernando Gago está feliz por los fichajes que sumó la U y destaca a Lichnovsky: “Nos aporta temperamento”

Sin embargo, el propio defensor confesó que corre de más atrás y recalcó que es decisión del cuerpo técnico si logra el alta para el domingo.

“Hace dos meses no me pegó un Spring de 50 metros. Yo me siento muy bien, pero quizás ese Spring significa un mes y medio fuera. Esa decisión la determina el cuerpo técnico”, sentenció.

En resumen:

Igor Lichnovsky se transformó en el tercer refuerzo de Universidad de Chile.

Tras varios años en Europa y México, el defensa vuelve al club de sus amores y que lo formó.

Lichnovsky indicó que está en buena condición física pero el debut dependerá exclusivamente de lo que decida Fernando Gago.