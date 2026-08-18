Un periodista muy conocedor de la interna de Universidad de Chile contó sabrosos detalles de la negociación por el "10" y dio a entender que quizá ni siquiera alcance a jugar ante Colo Colo en la fecha que se avecina.

Lucas Assadi prometió hace algunos días que la U de Chile le recortaría distancia a Colo Colo en el Superclásico 200, pero quizá ni lo juegue pues es factible que se zanje su salida al AIK Solna de Suecia. Así al menos lo contó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

Dio un detalle fundamental en torno a esta negociación que podría llevar al “10” del Romántico Viajero rumbo a Europa. “El representante ya está en Suecia y esto habla de que puede ser muy rápido y está muy avanzado. Por algo está en Europa”, aseguró Díaz en el programa Pelota Parada.

Se refiere a Pablo Lecler, dueño de la empresa Uno Sports. “El agente conversa directamente con la dirigencia del AIK. Esto puede ser tan rápido que incluso Assadi puede perderse el Superclásico. La negociación avanza rápidamente”, añadió el experimentado comunicador.

Esta imagen pronto podría hacerse realidad. ¿Se irá Assadi de la U? (Andrés Piña/Photosport).

Eso sería un golpe inesperado para Fernando Gago, quien hace cuatro partidos le devolvió la titularidad al volante ofensivo de 22 años. “Tengo entendido que el técnico José Riveiro llamó a Lucas Assadi. Y al futbolista eso generalmente le gusta que suceda. Ya conversaron”, reportó también Marcelo Díaz.

Antes de dirigir al AIK Solna de Suecia, José Riveiro entrenó a Al Ahly de Egipto. (Ahmad Hasaballah/Getty Images).

“En español, sin problema porque el DT es español. No hay inconvenientes con el idioma. Ahora falta tomar la decisión definitiva de comprar el 80 por ciento del pase, que es lo más seguro”, añadió el periodista a toda la información que entregó en el canal dueño de los derechos del fútbol chileno.

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Lucas Assadi puede salir al AIK de Suecia… ¡antes del Superclásico!

Así las cosas, parece factible que el AIK Solna de Suecia mueva sus fichas para quedarse con Lucas Assadi incluso antes del Superclásico del fútbol chileno. Pero resta saber qué porcentaje del pase planean adquirir. Son diferentes valores en la cláusula de salida que Cecilia Pérez reveló.

“Debiera ser 2,8 millones de dólares para Universidad de Chile. Hay ciertas cláusulas, quizá no es todo el monto limpio, pero sí gran parte de ese porcentaje para la U. Assadi está interesado en salir a Europa”, apuntó Marcelo Díaz. Ese monto calza con la venta del 80 por ciento de la ficha.

Lucas Assadi en acción ante Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Para que la transferencia sea completa, el cuadro escandinavo debería abonar 3 millones y medio de la divisa americana. “De no ser así, el Superclásico podría ser su último partido. Cuando el jugador está tan cerca de una venta, no juega el partido siguiente para que no ocurra alguna fatalidad que impida el traspaso”, sentenció Díaz en el programa Pelota Parada. Tic, tac, tic, tac…

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¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.

Así va U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile se ubica en el 2° lugar de la tabla de posiciones al cabo de 19 fechas disputadas. Está a 10 puntos de distancia del líder, Colo Colo.