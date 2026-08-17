Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, reconoció que el nuevo contrato del "10" con el Bulla incluye una cláusula que dejó a la institución atada de manos con el mercado de pases cerrado en el fútbol chileno.

U de Chile sabe que Lucas Assadi es un jugador que frecuentemente genera mucho interés. Y así lo dejó clarísimo Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, quien reveló la existencia de una cláusula de salida en el nuevo contrato que el talentoso volante ofensivo firmó en el Romántico Viajero.

En ese contexto, y en la presentación oficial de Igor Lichnovsky, Manuel Mayo añadió algunos antecedentes respecto del vínculo de Assadi. El gerente deportivo ratificó la principal pretensión del Bulla. “Para nosotros, sobre todo con la ventana de pases cerrada en Chile, lo deportivo es lo primordial”, afirmó.

“No hay posibilidad de reemplazar jugadores. El equipo y Lucas están muy bien y la idea es no despotenciar el plantel. Privilegiar seguir como estamos y mejorando”, añadió Mayo, quien reconoció que la institución tiene pocas armas para retener al “10”.

Lucas Assadi ha tenido un alza importante de su nivel en Universidad de Chile y por eso retomó la titularidad. (Andrés Piña/Photosport).

Y ratificó la información entregada por la mandamás de la concesionaria que controla los destinos del club deportivo de la Universidad de Chile. “Es cierto que en el momento de la renovación de Lucas se incorporó una cláusula en su contrato a petición de él”, aseveró Mayo. El monto asciende a 3,5 millones de dólares por el 100 por ciento del pase. Y 2,7 por el 80 por ciento de la ficha.

“Si llega un club interesado y está dispuesto a pagarla, el jugador quiere ir para allá, como club no tenemos nada que hacer. Aunque no queramos despotenciarnos y queramos que se quede”, añadió el gerente deportivo, quien tomó aquel cargo en junio de 2022.

Manuel Mayo junto a Igor Lichnovsky, tercer refuerzo azul en el mercado invernal de traspasos. (Luis Quinteros/Photosport

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Manuel Mayo admite que es muy posible la salida de Lucas Assadi en U de Chile

No quiso dar fechas, pero Manuel Mayo sabe que es factible que un club venga por Lucas Assadi y ponga sobre la mesa el dinero que dejaría a la U de Chile sin posibilidades de decir que no. “También es verdad que, por su nivel, tuvo muchas ofertas en todo estos años”, reconoció el gerente deportivo de Azul Azul.

Lucas Assadi fue titular ante Deportes Limache, pero fue reemplazado en los 69 minutos por Ignacio Vásquez. (Andrés Piña/Photosport).

“Cuando los jugadores tienen 20 años, les gustaría estar mucho tiempo en la U, pero también tienen ganas de salir por proyección y temas económicos. Lucas tiene esas ganas, las hemos conversado y nos ponemos del lado del jugador”, añadió Mayo.

Aunque insistió en la postura institucional. “No queremos despotenciarnos, lo primordial es deportivo, pero hay un tema contractual y si llega una oferta así como club no tenemos mucho que hacer. Los jugadores siempre tienen la última palabra. No puedo responder por él”, manifestó el ingeniero comercial que sucedió a Luis Roggiero en el cargo que desempeña.

Cecilia Pérez conversa con Manuel Mayo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Incluso el traspaso de Osorio al Midtjylland de Dinamarca fue tema por la influencia de Michael Clark en la tratativa. “Cuando son negociaciones de esa magnitud, no pasa todos los años una venta como la de Darío, se puede incorporar al presidente para ser parte del negocio. Porque no es sólo algo deportivo, impacta en las finanzas”, cerró Manuel Mayo.

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