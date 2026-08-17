Este volante argentino de 20 años no tuvo tapujos en admitir que quedó molesto por su rendimiento en la gran victoria azul ante Deportes Limache. De todas maneras mandó un mensaje muy atrevido para el duelo ante Colo Colo de la fecha 20.

Qué duda cabe, Lucas Barrera ha sido una de las grandes sorpresas en la U de Chile, que sumó una victoria que le da mucha confianza para el Superclásico 200 en el fútbol nacional. Los azules se repusieron a un clamoroso error de Gabriel Castellón.

Esa falla del portero terminó en el 1-0 que anotó Daniel Castro tras pinchar un pelotazo del Flaco. Y mandar la pelota dentro de la portería en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández. A pesar de eso, el equipo adiestrado por Fernando Gago encontró la manera de vulnerar a Deportes Limache.

Los goles de Fabián Hormazábal, Agustín Arce y Gonzalo Reyna sentenciaron la alegría en el vestuario del Bulla. Aunque hubo un futbolista que no quedó para nada contento. Se trata de Barrera, quien se incorporó a los azules mediante una gestión de Gustavo Canales.

Lucas Barrera avanza en la cancha mientras el uruguayo Tiago Galetto lo persigue. (Andrés Pina/Photosport).

“Medio disconforme por mi juego hoy. No me gustó cómo jugué”, reconoció a TNT Sports sin tapujos el “29” del Bulla. Y dio más detalles de por qué terminó con tan mala sensación esa aventura en Quillota bajo la lluvia que cayó durante gran parte del encuentro.

Barrera añadió que “estuve irregular con el juego, con el pase. Nunca me adapté al partido. Estoy medio enojado”. Una señal de su mentalidad: a pesar de la victoria, su vara personal lo hizo terminar con un amargo sabor. Y tuvo el coraje de admitirlo públicamente.

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Lucas Barrera alienta a la U de Chile para el Superclásico: “Vamos a ganar”

A pesar de que Lucas Barrera no quedó nada contento por su nivel en la U de Chile en la fecha previa al Superclásico, dejó un mensaje de mucho aliento para el duelo ante Colo Colo en el Estadio Nacional. “Con muchas ganas, vamos a ganar”, aseguró el centrocampista argentino de 20 años.

Lucas Barrera jugó el Clásico Universitario que la U ganó con gol del Gato Lucero. (Andrés Piña/Photosport).

“Iremos a ganar”, añadió casi de inmediato Barrera en ese diálogo con TNT Sports. Y profundizó en el difícil cotejo que sacó adelante el Bulla ante el cuadro limachino. Sobre todo por las condiciones climáticas que hicieron más difícil jugar en el pasto artificial quillotano.

Frente a eso, el volante trasandino dijo que “fue un partido complicado en una cancha complicada, pero nos vamos contentos por la victoria”. Así las cosas, Barrera debe pulir algunos detalles para saber si tiene su estreno en un partido ante el Cacique, acérrimo rival de los laicos.

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Revisa el compacto del triunfo de U de Chile ante Deportes Limache

¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.