Las 10 razones por las que U de Chile sueña con lograr un remontazo histórico ante Colo Colo

Universidad de Chile logró acortarle dos puntos a Colo Colo en esta fecha, quedando a diez de distancia. La ilusión de los hinchas azules está intacta en lograr un remontazo que sería histórico para ser campeón tras casi 10 años.
En Redgol te entregamos 10 razones por las cuales la U es capaz de conseguir una hazaña que se veía prácticamente imposible al finalizar la primera rueda.
U de Chile espera quedar a 7 puntos de Colo Colo el domingo
Diez razones para el remontazo de la U ante Colo Colo
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- Juegan este fin de semana ante Colo Colo y U de Chile será local. En caso de ganar, quedarán a solamente siete puntos de diferencia quedando largas 10 fechas por disputarse. Además, ya le ganaron en la primera rueda y Ortiz lo tienen de casero.
- La solidez en la idea futbolística. El equipo que dirige Fernando Gago le tomó la mano al técnico y es un equipo que ofensivamente tiene un gran volumen de ataque.
- Cuerpo técnico más experimentado. Si bien Gago fue resistido por la hinchada, tiene experiencia en momentos decisivos a la hora de definir torneos, a diferencia de Fernando Ortiz.
- Refuerzos que han rendido. Universidad de Chile fichó a Tobías Reinhart, que en dos partidos demostró ser un aporte, Gonzalo Reyna que ya anotó un gol e Igor Lichnovsky, seleccionado nacional. En Colo Colo ni han jugado los refuerzos.
- La fuerza de la Generación Dorada. En U de Chile tienen a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Edu Vargas, líderes de un plantel que se conocer desde la selección chilena.
- Fuera lo extrafutbolístico. A pesar de que U de Chile vive serios problemas institucionales, el plantel mostró madurez para dejar eso al lado y enfocarse en la cancha.
- El regreso de Assadi. Tras perder la titularidad, Gago volvió a confiar en sus condiciones y ha hecho un buen tándem ofensivo con Marcelo Morales por la izquierda.
- Aviones en la cancha. Gago puso a la U a punto físicamente. A pesar de que se demoró algunas semanas, el equipo recuperó a todos sus titulares y juegan un cambio encima de sus rivales.
- El retiro de Chelo Díaz. El capitán y emblema anunció que a fin de año dejará de jugar, por lo que hacerlo levantando la copa es un incentivo para sus compañeros.
- Las ganas de una revancha. Hace dos años la U de Chile perdió un torneo en el que le llegaron a sacar 10 puntos de ventaja a Colo Colo. Llegó el momento de cobrar esa deuda.