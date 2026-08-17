Las 10 razones por las que U de Chile sueña con lograr un remontazo histórico ante Colo Colo

Si bien U de Chile aún está lejos de la cima del torneo, juegan ante Colo Colo este fin de semana y tienen razones para ilusionarse.

Universidad de Chile logró acortarle dos puntos a Colo Colo en esta fecha, quedando a diez de distancia. La ilusión de los hinchas azules está intacta en lograr un remontazo que sería histórico para ser campeón tras casi 10 años.

En Redgol te entregamos 10 razones por las cuales la U es capaz de conseguir una hazaña que se veía prácticamente imposible al finalizar la primera rueda.

U de Chile espera quedar a 7 puntos de Colo Colo el domingo

Diez razones para el remontazo de la U ante Colo Colo

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