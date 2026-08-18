Un informe de las autoridades deja en suspenso la presencia de 800 fanáticos albos en el Estadio Nacional.

Un verdadero balde de agua fría es el que le tiraron a los hinchas de Colo Colo con miras al Superclásico en la Liga de Primera, donde el domingo deben visitar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Todo, porque mientras se había celebrado con bombos y platillos que este sería el gran choque donde volvían los visitantes, todo puede quedar en nada según las últimas informaciones.

Esto, porque un informe liquida las aspiraciones de los hinchas de Colo Colo, donde se pone en duda el que puedan estar en el Superclásico con 800 entradas disponibles.

Los hinchas de Colo Colo se están quedando fuera del Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Informe negativo para los visitantes en el Superclásico

Así lo detalló el periodista Cristián Alvarado, de radio ADN, quien puntualizó el gran problema que tiene en la previa del Superclásico, especialmente con los hinchas de Colo Colo.

“Sin hinchas visitantes se jugaría el Superclásico de este domingo. La Seremi de Seguridad realizó un informe negativo respecto a la presencia de los hinchas de Colo Colo en el Estadio Nacional”, explicó en sus redes sociales.

Esto, dejaría sin acceso a 800 fanáticos que iban a poder estar disponibles, siendo una de las grandes razones porque no se han puesto a la venta los tickets para los visitantes.

Una señal de presión de parte de Colo Colo para las autoridades, donde una de las ideas del gobierno del Presidente Kast estaría quedando eliminada en su primer duelo con el Superclásico.

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