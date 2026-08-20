Fernando Ortiz planea un elenco colocolino más ofensivo ante U de Chile y planea el ingreso de Lautaro Pastrán entre los titulares.

Colo Colo prepara el Superclásico que jugará ante U de Chile este domingo que puede ser una bisagra para el campeonato: en caso de ganarlo quedará a 13 puntos de los azules, mientras que si pierde serán sólo 7 y el torneo se prende.

Fernando Ortiz, que nunca le ha ganado al Bulla, entiende la importancia de este encuentro y prepara variantes respecto a lo que ha sido el elenco titular en las últimas fechas.

Se especuló con el ingreso de Iván Román en la zaga, lo que desplazaría a Arturo Vidal hacia el mediocampo. Sin embargo, la zona defensiva no se movería.

Ortiz piensa en un Colo Colo ofensivo ante la U

Lo que tiene planeado el Tano es ser más ofensivo. Atacar a la U y hacerle daño. Para eso, su intención es hacer ingresar desde el primer minuto a Lautaro Pastrán, que perdió la titularidad hace algunas semanas por lesión.

Pastrán sería titular ante U de Chile

Ya recuperado, entiende que tiene características de juego que pueden incomodar a un local que se vuelca bastante en ofensiva, por lo que deja espacios en la retaguardia.

En caso de que el ex Everton sea de la partida, el que saldrá del mediocampo es Tomás Alarcón. Su rendimiento ha bajado en las últimas fechas, lo que implicaría ser reserva.

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Quien también moverá su posición en ese caso es Álvaro Madrid. En las últimas fechas juega más adelantado, detrás del 9 en los albos, pero en esta ocasión retrocedería algunos metros.

La formación de los albos sería con Maureira; Vidal, Villagra, Sosa; Rojas, Méndez, Madrid, Ulloa; Pastrán, Hernández; Correa.