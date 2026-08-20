El histórico arquero se la jugó por darle continuidad a Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo para visitar a la U este domingo.

Colo Colo ya está preparando lo que será el Superclásico 200 ante Universidad de Chile. Los albos vienen de empatar 2-2 ante O’Higgins y por lo mismo no quieren dejar que los azules les acorten más ventaja en la cima de la Liga de Primera 2026.

En ese sentido uno que tiene que tomar decisiones importantes en el Cacique es Fernando Ortiz, sobre todo en el tema del arquero, donde el debate está entre mantener la confianza en Gabriel Maureira y darle los guantes a Vozinha para que por fin debute en el Popular.

Uno que entregó una tajante opinión al respecto fue Roberto “Cóndor” Rojas, quien contestó el llamado de RedGol para darle un valioso consejo al Tano de cara a este importante partido.

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Roberto Rojas quiere que Maureira siga en el arco de Colo Colo

El Cóndor aseguró a nuestro sitio que “el equipo que gana no se toca, no puedes hacer cambios tan radicales en ese sentido si el equipo está ganando. Los errores siempre van a existir, más en un arquero joven como Maureira”.

“Tanto los arqueros jóvenes como los de más experiencia también cometen errores. Esto es fútbol; en realidad es fútbol y todo está sujeto a eso, a cometer los menos errores posibles”, agregó el histórico arquero.

Gabriel Maureira será el arquero titular de Colo Colo para este domingo ante la U. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que todo apunta a que Fernando Ortiz se la jugará por mantener a Gabriel Maureira como el arquero titular ante la U. Sin embargo, Vozinha estará entre los citados, por lo que estará en la banca de suplentes este domingo esperando su oportunidad.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

El choque entre albos y azules está programado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este partidazo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis