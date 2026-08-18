El entrenador debe elegir al arquero tras las dudas que ha mostrado Gabriel Maureira en los últimos partidos del Cacique.

El arco en Colo Colo es un tema de debate por estos días previos al Superclásico 200 ante Universidad de Chile. Las dudas que Gabriel Maureira dejó en el 2-2 ante O’Higgins hacen que varios estén pidiendo a Vozinha como titular, algo que Fernando Ortiz debe decidir a la brevedad.

Y es que el argentino tiene en las manos la posibilidad de darle las guantes a uno los jugadores sensación del último Mundial 2026 en un partido clave o apostar por mantener su confianza en el joven meta de 19 años.

Sin embargo y pese a las dudas que hay en el ambiente, el DT albo tomó su decisión pensando en este partido ante el rival de toda la vida.

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Ortiz elige entre Maureira y Vozinha para el Colo Colo vs U de Chile

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, el entrenador del Popular se la jugará por mantener a Gabriel Maureira como el arquero titular ante Universidad de Chile. Para el argentino, el debut de Vozinha tendrá que seguir esperando.

“No. No, todavía. Así de simple. Todo indica que será ante Unión Española (el debut de Vozinha). Me parece que la decisión ya la tiene tomada el técnico, Fernando Ortiz. De momento, Vozinha tiene que esperar“, reveló al respecto el periodista Cristián Alvarado en la 91.7.

Maureira seguirá siendo el titular de Colo Colo a pesar de sus errores ante O’Higgins. | Foto: Photosport.

Pese a esto, el portero de Cabo Verde podría estar dentro de los citados para el duelo ante los azules, sobre todo porque ya sumó un par de semanas de entrenamientos. “Ahí yo dejo la ventanita abierta para que sea suplente, pero para ser titular ante Universidad de Chile, lo descarto de inmediato”, concluyó Alvarado.

Esta decisión de Ortiz deberá ser ratificada durante esta semana en los entrenamientos en el Estadio Monumental. Todo apunta a que Maureira será su titular para visitar a la U, aunque siempre puede existir un porcentaje de duda pensando en un volantazo de último minuto.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

El choque entre albos y azules está pactado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este partidazo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis