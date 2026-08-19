Curicó Unido sufrió la resta de tres unidades al no cumplir con el reglamento de minutos Sub 21 durante la primera rueda.

El fútbol de escritorio volvió a decir presente en el torneo 2026 de la Primera B luego que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificará la resta de tres puntos a Curicó Unido.

Tras el término de la primera rueda de nuestra división de plata, el cuadro curicano no cumplió con el de minutos Sub 21. Los Albirrojos solo llegaron a los 909 de los 945 minutos exigidos, quedando al borde de un duro castigo.

La Primera Sala sancionó a la institución de la Región del Maule con la resta de tres puntos, fallo que fue apelado por la institución curicana. ¿En que se amparaban? Pues que tuvieron dos jugadores citados, Lucas López y Diego Avendaño, a la selección chilena para disputar el Sudamericano Sub 17.

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Curicó Unido es castigado y baja varios puestos en la Primera B

Pese a esta apelación, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina pasó por alto estos argumentos y mantuvo el primer castigo que cayó contra Curicó Unido, que con este sanción bajará varios puestos en este torneo 2026 de la Primera B.

Así las cosas, el Curi pasará de tener de 20 a 17 puntos, cayendo con esto de 13° al antepenúltimo lugar de la tabla del torneo. Solo la pésima campaña de Rangers, colista con apenas seis puntos, los tiene más o menos tranquilos de pelear el descenso a la Segunda División Profesional.

Así quedó el torneo de la Primera B con el castigo que recibió Curicó Unido. | Foto: Captura ANFP.

Cabe destacar que Curicó Unido jugará su próximo partido ante Unión San Felipe el domingo 23 de agosto a las 19:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 21 del torneo de la Primera B.

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En síntesis