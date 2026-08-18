Tras goleada sufrida en la Primera B, otro entrenador complica su ciclo y dio duras declaracionesa ante preguntas de su salida.

Siguen las vientos de cambio en el fútbol chileno. Si nombres como Jaime García (Huachipato) e Ivo Basay (Rangers) tambalean en sus bancas, hay otro que se suma a la lista tras ser goleado en Primera B.

Se trata de Damián Muñoz, entrenador de Curicó Unido, quien este lunes cayó 4-0 como visita ante Deportes Copiapó. La crisis tortera venía hace rato y el DT quedó más cuestionado que nunca en su mandato tras la caída.

“Yo soy super frío, acá los dirigentes tienen toda la facultad de tomar las decisiones que ellos quieran. Uno siempre es respetuoso con eso, nunca he andado con cosas raras, poniendo trabas, siempre abierto al diálogo, siempre voy a querer lo mejor para el club“, dijo Muñoz, post partido.

Advierte que su salida no solucionará nada

Damián Muñoz disparó con todo ante las consultas de una probable salida como entrenador de Curicó Unido. El DT tortero dijo que el problema de fondo es otro, tras malas campañas del equipo en los últimos años.

Damián Muñoz / Photosport

“No sé si será la solución sacar a un entrenador o a lo mejor si, pero el club desde el 2023 que viene lidiando con descensos. el 2024 te salvaste por secretaría, el año pasado cuando llegamos nosotros lograste en las últimas cinco fechas salvarte”, lanzó.

Por eso, el entrenador de histórica campaña en 2022, con clasificación a Copa Libertadores, dijo que “yo puedo seguir o a lo mejor no voy a seguir, pero después va a pasar lo mismo”.

“A lo mejor se van a perder más partidos y qué pasa si llega otro entrenador y pierde partidos, lo vas a colgar… Todo lo contrario, creo que en estos momentos es donde hay que más estar, la gente ha apoyado”, cerró.