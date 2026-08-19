Son días complejos los que está viviendo Tocopilla, la tierra de Alexis Sánchez. La zona atraviesa una verdadera emergencia por las fuertes lluvias en el norte, razón por la cual el delantero lanzó su Instagram para lanzar un potente mensaje.
La nueva incorporación del CF Montréal compartió un video de José Antonio Kast viajando hacia la zona de Antofagasta y Tocopilla con el mensaje “confío en usted Presidente”, además de escribir “si necesita ayuda estoy disponible”.
Posteriormente, el Niño Maravilla publicó que “espero que cuando pase una semana o dos, no se olviden del norte, como siempre pasa. Siempre Estaré presente en mi Tocopilla que me vio crecer, como siempre lo he hecho”.
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Todas estas publicaciones donde supuestamente se ve a Sánchez apoyando la gestión de José Antonio Kast generaron una serie de críticas. Y ojo, que el atacante no se quedó callado al respecto.
Sin ir más lejos, el bicampeón de América respondió directamente a un comentario de un usuario que lo tildaba de “amarillo”. Alexis, al ver esto, escribió que “ni amarillo, ni rosado, ni verde. Yo soy único y fiel a mi estilo… Alexis Sánchez”.
La respuesta de Alexis Sánchez en Instagram.
Cabe destacar que las fuertes lluvias del norte mantienen en estado de emergencia las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. El balance arroja 64 damnificados, 521 personas albergadas y tres lesionados.
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En síntesis
- Alexis Sánchez se ofreció a colaborar por la emergencia causada por lluvias en Tocopilla.
- Alexis Sánchez respondió a críticas en redes tras compartir una publicación de José Antonio Kast.
- Las intensas lluvias en la Región de Antofagasta dejaron 64 damnificados y 521 albergados.