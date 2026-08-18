Alexis Sanchez sorprende con estado físico en el CF Montréal y sueña con el debut: “Me siento como un niño”

El delantero nacional recalcó que está en perfecta condición física para jugar en la MLS. “Me recupero rápido”, recalcó.

Alexis Sanchez fue presentado oficialmente este martes como nuevo refuerzo del CF Montréal. Ahora el Bicampeón de América tuvo su primer encuentro con la prensa canadiense y de inmediato recalcó que no fue a pasear a la MLS.

“Me gusta ganar. Siempre mentalidad ganadora. Hay que demostrar en el campo un equipo con garra y con buen futbol. Quiero que el equipo que demuestre y sea agradable para los hinchas”, enfatizó en su presentación.

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Pese a estar una temporada en el Marsella, el francés no es su fuerte y Alexis tuvo que recurrir al traductor del club para entender cada intervención de parte de la prensa.

Pero el nacido en Tocopilla no se hizo problemas y contestó cada una de las consultas por su sorpresiva decisión de llegar a la MLS.

“Quería un año más en Europa. Sevilla me ofreció un año más. Pero decidí venir a Montreal a un nuevo desafío. Es una liga competitiva y que cada año se pone más difícil”, aseguró deslizando también porqué rechazó la opción de volver a Chile de momento.

Alexis Sánchez destacó el cariño de los hinchas del CF Montréal y ahora sueña con su debut en la MLS.

El renovado Alexis Sanchez en el CF Montréal: “Me siento como un niño”

Pero una de las preguntas más recurrentes fue el debut de Alexis Sanchez. Esto porque no realizó pretemporada y este miércoles visitan al Columbus Crew.

A lo que el Bicampeón de América respondió fiel a su estilo y recalcó que por algo es el “niño maravilla”.

“Fisicamente me entrené en Italia. Me faltan partidos, eso es obvio. Con el paso de los días iré mejorando. Pero me siento como un niño de 25, mi cuerpo se recupera rápido. Tengo la facilidad de adaptarme rápido al equipo”, expresó. Por lo que ya este 19 de agosto podría sumar sus primeros minutos.

Incluso sus compañeros notaron su gran estado para ser ya titular desde el los próximos partidos. “Fisicamente me siento bien. He entrenado con jugadores de 22 años y corría más que ellos. Hasta ellos me preguntaban ‘qué tení, porqué estás tan bien’. Pero ahora lo tengo que demostrar en el campo”, cerró a su estilo Alexis.

En resumen:

Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del CF Montréal.

En su presentación recalcó que se siente como un “joven de 25 años”.

Su debut podría ser este miércoles cuando CF Montréal visita al Columbus Crew.