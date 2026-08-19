Fernando Ortiz probó dos esquemas donde va variando el puesto del King, además el meta de Cabo Verde se apronta a su primera citación.

Colo Colo trabaja con miras al Superclásico 200, donde en la jornada del domingo debe visitar a Universidad de Chile por la fecha 20 de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional.

El técnico Fernando Ortiz ya prueba las primeras formaciones para chocar ante los azules, aunque hay una novedad que tiene que ver con el portero estrella Vozinha.

Según detalló el periodista Rodrigo Gómez, de radio Cooperativa, “Vozinha va a la banca en el Superclásico, entrenó con los suplentes, sería citado”, en una sorpresa para todos.

Pero no será lo único, porque los albos entrenaron dos alineaciones en el estadio Monumental, con una variante con Arturo Vidal en uno u otro de los esquemas trabajados.

Vozinha se apronta a la primera citación en el Superclásico.

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Vidal cambia de puesto según el esquema de Colo Colo

Fue el mismo periodista quien en sus plataformas digitales entregó los detalles de las formaciones que trabajó Colo Colo con miras al Superclásico, donde Fernando Ortiz debe decidir por cuál se inclina.

La primera formación fue con “Gabriel Maureira al arco; Jonathan Villagra, Iván Román, Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Arturo Vidal, Felipe Méndez, Diego Ulloa en los volantes; Leandro Hernández y Javier Correa en delantera”.

Mientras que luego hizo una variante con el King nuevamente en la última línea, algo que ya viene utilizando con normalidad en los encuentros de los albos en el torneo.

“Gabriel Maureira al arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa en los volantes; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán”.

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