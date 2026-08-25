En su canal de YouTube, el King criticó la decisión del técnico de la U de poner a Agustín Arce de extremo por izquierda y que "no tienen coordinación" en el equipo.

Llamativo para ser del fútbol chileno. En su canal de YouTube, Arturo Vidal realizó un análisis táctico de la edición 200 del Superclásico, donde Colo Colo venció a Universidad de Chilepor 2-1. En uno de sus apartados, criticó la propuesta del técnico azul, Fernando Gago.

Uno de los aspectos que le llamó la atención al King fue la posición que tuvo en cancha Agustín Arce, quien pasó del mediocampo a ser extremo por izquierda, en lugar de Lucas Assadi. “No sé por qué ese jugador jugó ahí, si es volante”, expresó.

“Venía jugando centralizado, si no ha jugado nunca en esa posición se pierde, más en un clásico”, añade Vidal, quien luego repasa a Gago por el planteamiento que utilizó la U en el Estadio Nacional, donde advierte que gracias a la propuesta de Colo Colo, les complicó la vida.

“La U no podía salir, no sabía qué estaba pasando. Preferían cubrir el medio y dar las orillas. La U presiona harto, la defensa sale, pero no tienen coordinación. se desordenan en sus líneas“, finalizó su discurso el bicampeón de América.

Vidal expuso errores de Gago en el Superclásico

De todas formas, el Rey destacó que el archirrival “nos venía estudiando, dejamos hacer cosas y sorprendimos. La U no entendió nunca y los pasamos por arriba, pudimos hacer tres o cuatro goles tranquilamente”.

Respecto del comienzo del segundo tiempo, donde los azules estuvieron más cerca de desnivelar el marcador, Vidal indica que “Gago tenía que inventar algo, tratar de acomodarse, se equivoca al cambiar el sistema de los últimos partidos. Después puso la línea de tres”.

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