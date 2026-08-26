Jugó en Colo Colo, sufrió sanción FIFA y ahora será entrenador de gigante del continente: “Obligación de ser campeón”

Nelson Cabrera asumirá el cargo de DT de Cerro Porteño luego de la salida de Ariel Holan. Debuta el jueves por Copa Paraguay.

El fútbol da vueltas y eso lo sabe bien Nelson Cabrera. El defensa central que militó en Colo Colo ahora tendrá una nueva oportunidad como entrenador en uno de los gigantes del continente.

El apodado como “Rompehuesos” militó en el Cacique entre 2009 y 2012. Incluso fue campeón del Clausura con Hugo Tocalli en la banca de los albos. Un paso que guarda con cariño en sus redes, donde todavía tiene registros de sus campañas en Chile. A tal punto que guarda lindos recuerdos de cuando disputó la Copa Libertadores ante el Santos de Neymar.

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Tras ello, el defensa de 1,91 metros siguió su carrera por China y Bolivia. Pero en 2017 sufrió uno de los capítulos más polémicos en Eliminatorias.

Cabrera fue incluido en la selección de Bolivia sin cumplir los cinco años que se exige en el reglamento. Por lo que la FIFA le quitó los puntos en los partidos que disputó ante Chile y Perú. Lo que a la larga permitió que el Rímac con Ricardo Gareca fuese al Mundial 2018.

Pese a ello, el jugador siguió con su carrera y salió campeón en Bolívar y luego en Always Ready. En 2024 anunció su retiro definitivo tras el fallecimiento de su padre. “Me hizo replantear muchas cosas en mi vida. Gracias a todos los clubes que confiaron en mi. Papá, desde el cielo espero que te sientas orgulloso de tu hijo”, escribió en una emotiva carta de despedida.

El nuevo rumbo de Nelson Cabrera: debuta como DT en Cerro Porteño

Tras ello, Nelson Cabrera volvió a su tierra natal en Paraguay y empezó a trabajar en Cerro Porteño con el trasandino Diego Martínez.

Tras su salida, él siguió en el cuadro paraguayo y se quedó en las juveniles. Pero ahora con la salida de Ariel Holan, por los malos resultados en el torneo local y Copa Libertadores, se decidió por ex central para asumir de forma interina. Por lo que tendrá su debut este jueves por la Copa Paraguay.

“Va a dirigir la práctica del miércoles y tendrá su debut este jueves ante Resistencia. Tenemos la obligación de ser campeones”, recalcó el presidente de Cerro, Blas Reguera.

Ahora el debut de Cabrera será determinante ya que en la tribuna estará Gustavo Costas, quien asumirá el cargo de DT. Por lo que se espera que el ex Colo Colo muestre variantes dentro de la cancha y logre avanzar de fase.