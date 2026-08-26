Uno que repartió goles en los albos y numerosos clubes chileno habló con RedGol y le dio con todo a los azules. Dice que no se justifica el alegato.

Javier Correa es el tema de la semana en el fútbol chileno. El delantero de Colo Colo finalmente fue denunciado por U de Chile, luego de despachar gestos obscenos en su celebración del último Superclásico.

A la espera del veredicto final en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, voces albas salieron al paso. Uno de ellos es Carlos Gustavo De Luca, recordado goleador en los 90, quien desde Argentina dialoga con RedGol.

“Para variar, siempre lloró la U. Lo de Correa no lo justifico, pero lo entiendo porque a veces con la presión que juegan los jugadores y después hacer un gol, el triunfo, se puede escapar algún gesto más”, lanzó.

¿Se justifica la denuncia contra Javier Correa?

Carlos Gustavo De Luca sigue atento el acontecer de Colo Colo y repasó la maniobra de U de Chile al denunciar a Javier Correa. El ex goleador albo apeló que los azules “no saben perder”.

Foto: Photosport / Datos Albos

“A veces se puede escapar, como jugador a uno a veces se le insulta y al hacer un gol se sobrepasa un poco en el festejo, pero no tiene justificativo. Hay que saber perder y la U si reclama para que no juegue un jugador contrario que ya le hizo el gol, que ya le ganó el partido, no se justifica”, aseguró.

Fue ahí que de goleador a goleador, el pelado De Luca elogió lo mostrado por Javier Correa a la hora de jugar. Para el ex albo, “retoma retoma el buen nivel que tenía él”.

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“Si tiene que jugar uno (entre Correa y Maxi Romero), con lo que ha demostrado hasta ahora, Correa. Yo dije que me identificaba más con el juego de Romero, pero la verdad Correa ha sido más efectivo”, cerró.