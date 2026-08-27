El excampeón con la U criticó duramente al delantero albo por sus gestos en el Superclásico.

La polémica de Javier Correa después del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo sigue. Esta vez fue Waldo Ponce, exdefensor y campeón con los azules, quien lanzó una dura crítica contra el delantero argentino.

Correa quedó en el centro de la discusión luego del triunfo por 2-1 del Cacique. Además de sus festejos durante el encuentro, el atacante realizó gestos tras el compromiso que generaron molestia en el cuadro universitario.

En conversación con Radio Futuro, Ponce no escondió su rechazo a la actitud del goleador albo y apuntó especialmente a la identificación que demuestra con Colo Colo.

Waldo Ponce critica a Javier Correa tras el Superclásico – @cristian_photos25

Waldo Ponce cuestiona los festejos de Javier Correa en Colo Colo

“Es un vende humo. Vende humo. Celebra el gol así, haciendo el signo de Colo Colo, besando la camiseta. Yo digo, ¿cuántos meses ya en Colo Colo vas a ser tan identificado con un equipo?”, disparó el exseleccionado chileno.

El exdefensor profundizó en sus críticas y utilizó su propia experiencia en Universidad de Chile para explicar por qué no comparte la actitud del argentino.

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“Yo ni siquiera en la U nunca besé la camiseta. A mí me cargaba cuando de repente jugábamos contra Colo Colo. Habían cabros o rivales que llevaban cuatro meses y eran así”, agregó.

Ponce también emplazó al atacante de Colo Colo a mantener su postura y hacerse responsable de sus acciones más allá de lo ocurrido dentro de la cancha.

“Lo bueno es que uno tiene que ser guapo, tiene que ser guapo siempre. Y si se manda una cagada o dice algo, tiene que asumirlo”, cerró.

Javier Correa deberá presentarse ante el Tribunal de Disciplina

Las repercusiones del Superclásico no terminan únicamente en las críticas. Javier Correa fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de la denuncia presentada por Universidad de Chile debido a su polémico gesto tras el partido.

El delantero deberá comparecer en la sesión del martes 1 de septiembre, aunque por ahora podrá jugar con normalidad por Colo Colo.

En resumen…