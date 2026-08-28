El ex portero nacional y ex gerente del Pije, recalcó que el plantel se puso las pilas con Astorga y ahora busca meterse en Liguilla de la Primera B.

Deportes Temuco enfrenta un escenario más que complejo en la Primera B. Tras la salida de Arturo Sanhueza y la llegada de Emiliano Astorga, el equipo albiverde aún no logra despegar en la tabla.

Pero ahora el cuerpo técnico entrante sumó un problema de peso. Esto porque Roberto “Tomatín” Rojas denunció que el plantel profesional sufre por el diente largo y esto sería determinante dentro de la cancha.

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Pese a ello, Astorga reconoció que el equipo se puso a régimen y busca llegar de la mejor forma a la recta final de campeonato para meterse en la Liguilla.

“Él equipo demostró carácter. Hicimos mediciones, llevamos poco tiempo, y es difícil hacer una apreciación por el peso. Nosotros vemos un equipo a full y yo no veo sobrepeso”, enfatizó el experimentado DT.

Por lo que ahora todas las miradas están puestas en la hora del próximo partido ante Puerto Montt en el Estadio Germán Becker. Lo que será el domingo 30 de agosto a las 15:00 horas y que será clave para volver a trepar puestos y acercarse a la parte alta de la tabla.

“Tomatín” Rojas revela que jugadores de Temuco se pusieron a régimen

Sin embargo, Redgol fue más allá y habló directamente con Roberto Rojas para abordar está denuncia de sobrepeso en Deportes Temuco.

El legendario portero de entrada respaldó al nuevo cuerpo técnico que lidera Emiliano Astorga y que busca el milagro en la Primera B.

Temuco cambia el chip para volver a luchar por la Liguilla de la Primera B. Photosport

“Él se hace cargo desde cuando llegó. Eso está muy bien. Él viene llegando y tiene que sacar el equipo adelante”, recalcó el ex U de Chile, O’Higgins y Unión Española entre otros.

¿Entonces hubo un cambio de chip en la interna del plantel?

Yo tuve que salir a hablar para que se supiera la verdad. Yo me referí al estado de los jugadores a está altura del año. Eso lo ve toda la gente. Yo tengo hasta fotos. Tengo jugadores que me han dicho que tengo toda la razón. Me han llamado, me escriben…

Entonces pegó fuerte la autocrítica por el sobrepeso en jugadores profesionales…

Me alegra que hubo un cargo de conciencia en el grupo, y que se den cuenta que se están robando la plata el uno al otro. Se han farreado lo que es Temuco.

¿Cómo eso?