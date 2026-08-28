El elenco de Colchagua lamentó el atraco que se reportó durante la práctica del día jueves en Chimbarongo. Hay elementos importantes del cuerpo técnico.

Ni el fútbol chileno se salva de los amigos de lo ajeno. Así lo informó el cuadro de Colchagua que en las últimas horas sufrió un tracto en pleno entrenamiento.

El elenco de la herradura se mentaliza para disputar la cuarta fecha de la fase final de la Segunda División. Por lo mismo, asistió al Club Deportivo Tarapacá en Chimbarongo para realizar la preparación para el próximo partido ante Brujas de Salamanca.

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Sin embargo, el entrenamiento estuvo marcado por el hurto que sufrió el plantel y cuerpo técnico. “Hoy fuimos víctimas de un robo perpetrado por dos individuos que se movilizaban en el vehículo que aparece en las imágenes”, informaron a través de sus redes sociales.

En las imágenes se aprecia como los antisociales se estacionaron fuera de la cancha de entrenamiento y luego de concretar el robo, se retiran como si nada.

Colchagua denuncia robo en redes sociales

Entre los afectados se indica que jugadores sufrieron el robo de dinero y diferentes especies. Pero también el elenco de Colchagua lamentó que los delincuentes se llevaron el notebook que utiliza el cuerpo técnico.

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“Contiene información de gran importancia y valor para una de las áreas de nuestra institución”, recalcaron.

Por lo mismo, solicitaron a sus hinchas cualquier tipo de información para recuperar el computador. “Si alguien sabe de alguna persona que esté intentando vender este equipo o tiene antecedentes que puedan ayudar a identificar a los responsables, por favor avísenos a la brevedad”, enfatizaron.

Mientras tanto, el equipo se sigue enfocando en la próxima fecha que será este 1 de septiembre cuando enfrenten a Brujas de Salamanca en el Estadio Jorge Silva.