Hermoso reducto dará el "vamos" este fin de semana en Santiago. Tiene áreas familiares y hasta un circuito canino.

El fútbol chileno tiene un nuevo estadio, el cual será inaugurado este sábado 29 de agosto en Santiago. ¿Su nombre? Estadio La Montura de San Miguel, el cual hace tiempo venía siendo enchulado para dar el “vamos”.

El proyecto había iniciado en 2017 y tras complicaciones, el recinto de avenida Varas Mena tuvo en 2024 la aprobación del Consejo Municipal. Eso, de la mano de una inversión de seis mil millones de pesos.

“Será una jornada para conocer este renovado espacio deportivo y celebrar junto a la comunidad la recuperación de infraestructura para el deporte en Santiago”, avisaron en la organización, para la cita de las 11.00 am de este sábado.

Así es el nuevo recinto del fútbol chileno

Ubicado en calle Varas Mena 562, San Miguel, el Estadio La Montura tiene una cancha principal de césped sintético. Los más futboleros rápidamente apelaron a que su diseño es semejante al Nicolás Chahuán Nazar, de Unión La Calera.

Foto: Pablo Blanco

“Dijimos que no íbamos a dejar ninguna obra tirada, y estamos cumpliendo. El Estadio La Montura de San Miguel avanza a paso firme y pronto podrá ser inaugurado”, avisó hace unos meses, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Foto: Pablo Blanco

La misma autoridad valoró sobre el nuevo estadio que “con una inversión cercana a los $6 mil millones, este espacio de primera calidad cuenta con: dos canchas sintéticas; un anfiteatro, área de juegos familiares, un circuito canino y nuevos camarines”.

Foto: Pablo Blanco

Así, el fútbol chileno y la zona sur de Santiago cuenta con un reducto más para la práctica de la actividad, donde las familias también tienen un espacio. La Montura llegó para quedarse y desde este sábado es uno más de los estadios nacionales.