El maratón más grande del norte de Chile llega a La Serena: alcanza 4.500 corredores

La cita es el domingo 6 de septiembre y se consolida como motor clave para reimpulsar el turismo, la hotelería y la gastronomía en la Región de Coquimbo.

El Maratón de La Serena 2026 entró en su cuenta regresiva. La cita deportiva, agendada para el domingo 6 de septiembre, se ha transformado en el primer gran evento de reactivación económica y social de la Región de Coquimbo tras el reciente sistema frontal. Este hito ha logrado articular con éxito el esfuerzo de la comunidad, las autoridades y el sector privado.

Con una masiva convocatoria que alcanzará los 4.500 corredores en las calles de la comuna, el evento representa una inyección para la hotelería, el transporte y la gastronomía local.

La Avenida del Mar y sus empresarios se encuentran con instalaciones operativas y preparadas para recibir a miles de atletas y sus familias que viajarán desde distintos lugares del país.

“Estamos profundamente agradecidos por la fidelidad de la comunidad runner, que mantuvo intacto su compromiso con nuestro evento. Que hoy alcancemos esta cifra de participantes demuestra el tremendo cariño que existe por esta ciudad y la fuerza que tiene el deporte para unirnos en los momentos desafiantes”, destacó Carolina Pinochet, directora del Maratón de La Serena.

“Ofrecer una experiencia de primer nivel bajo este nuevo escenario requería una serie de coordinaciones. El respaldo constante y la voluntad de Carabineros, los equipos de la municipalidad y las autoridades para reorganizar los servicios de tránsito y seguridad pública ha sido fundamental para que vivamos una verdadera fiesta del deporte”, agregó.

La Serena rendrá una fiesta running

Poder femenino del running en La Serena

Junto con su rol en la reactivación, el evento destaca por un crecimiento histórico en la participación femenina. El desglose de las estadísticas revela un salto sin precedentes: las mujeres representan el 46% de la participación general del evento (más de dos mil corredoras en total).

Al analizar el comportamiento por distancias, las mujeres serán mayoría en los 5K y 10K. En la distancia más corta, el protagonismo femenino representa el 65% del total de participantes, mientras que en la segunda distancia mencionada, la más popular del evento, alcanza un 53%. En las distancias mayores, pese a que la cifra es minoritaria, la tendencia también aumenta.

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“Alcanzar casi la mitad de la convocatoria general con presencia femenina es un hito histórico para el running. Las mujeres nos vamos a tomar las calles de La Serena, liderando con fuerza las distancias masivas y demostrando que estamos listas para romper cualquier límite. Este logro es la prueba de una constancia admirable y un espacio que estamos ganando con total determinación”, complementó Carolina Pinochet, directora del evento.

Recorrido en La Serena por el casco histórico

El gran atractivo deportivo de esta edición de aniversario es el esperado debut de la distancia de 42K (Maratón). La carrera iniciará en la histórica Plaza de Armas y recorrerá el casco histórico de la comuna, antes de adentrarse en su tramo más espectacular: un tramo junto al Océano Pacífico por la mítica Avenida del Mar, guiando a todos los deportistas hacia la gran meta final ubicada en el icónico Faro Monumental. Una ruta inolvidable.

Cabe destacar que la fecha del 6 de septiembre —establecida tras la postergación por la emergencia climática— garantizó el tiempo necesario para coordinar un adecuado resguardo vial y asegurar que toda la comuna se encuentre plenamente preparada para recibir este gran hito deportivo.