César Vaccia se mostró a favor de que los ocho minutos restantes del partido entre azules y ruleteros se terminen de jugar este domingo en el Estadio Nacional.

Finalmente los ocho minutos del partido entre Everton y Universidad de Chile se terminarán de jugar. La ANFP resolvió que luego del final de escándalo que vimos el pasado jueves en el Sausalito sea en el Estadio Nacional donde el domingo se defina este duelo por Copa Chile.

El reinicio de los minutos restantes entre azules y viñamarinos será este domingo 27 de septiembre a las 14:45 horas en el Estadio Nacional, sin público en las tribunas del coliseo y unas dos horas antes del choque de vuelta para definir al clasificado a los cuartos de final.

Este decisión del ente rector del fútbol chileno dejó bastante satisfacción en las huestes azules. Y es que en todos lados en la U dejaron en claro que su idea siempre fue que el compromiso terminase.

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En Universidad de Chile aplauden decisión de la ANFP

Así lo dejó en claro César Vaccia, bicampeón con los azules en 1999 y 2000, quien en charla con RedGol aseguró que “me parece lo más racional dentro de todo lo irracional que ha pasado con esta llave ante Everton”.

“Deportivamente es lo más sano. Que se termine de jugar el partido y que se juegue de inmediato el otro. Jugarlo un martes o miércoles no era la idea tampoco”, agregó.

El pésimo comportamiento de los hinchas de Universidad de Chile obligó a suspender el partido en el Estadio Sausalito. | Foto: Photosport.

Para cerrar y ya mirando los castigos que pueden caer por el pésimo comportamiento de los hinchas de la U, el ex DT fue claro en decir que “el resto de las sanciones a los clubes que vengan desde la ANFP, pero después de los partidos. Lo deportivo siempre tiene que ir antes”.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Universidad de Chile y Everton?

La revancha entre azules y viñamarinos está programada para este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

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En síntesis