El medio deportivo aprovecha la oportunidad para recordar lo que pasó ante Independiente, con lo sucedido en Viña del Mar.

Los graves incidentes de la barra de Universidad de Chile no demoraron en cruzar la Cordillera de Los Andes, luego de los fuegos artificiales que suspendieron el duelo en que los azules ganaban por 1-0 a Everton, por los octavos de final de la Copa Chile.

Fue el medio trasandino Olé quienes reviven la trágica noche ante Independiente en la Copa Sudamericana 2025, para nuevamente poner en vitrina a la barra bullanguera.

Esta vez resaltan el tema de los fuegos artificiales, volviendo a poner sobre la mesa una polémica con los hinchas de la U: “Otra vez, la barra de la Universidad de Chile provocó la suspensión de un partido”.

Los hinchas se vieron afectados en el estadio Sausalito. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

ver también La reacción de Johnny Herrera con la barra de U de Chile: “Estos giles cagan todo”

Argentina recuerda los hechos ante Independiente con la U

Los fuegos artificiales de la barra de Universidad de Chile no sólo ha sido un tema del país, porque en Argentina también hacen eco de los incidentes para abrir una herida.

“La barra quedó involucrada en la suspensión del encuentro ante Everton, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. El partido fue detenido a los 82 minutos, cuando la U ganaba 1-0“, explican.

“La respuesta llegó desde la tribuna ocupada por los simpatizantes de la U, donde se encendieron bengalas y bombas de estruendo, se lanzaron fuegos artificiales y también se registraron proyectiles hacia sectores ocupados por público local”, precisan.

Fue el momento de volver a sacar a colación los hechos ante Independiente, que quedaron sin culpables legales, en una noche trágica: “En agosto de 2025, la visita de Universidad de Chile a Independiente, por la Sudamericana, también terminó suspendida por graves incidentes en las tribunas”.

Mira la publicación: