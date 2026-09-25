Sebastián Sichel hace un duro llamado para la revancha de azules y ruleteros, programado para el domingo en su comuna.

Los hechos de violencia siguen dando que hablar por la actitud de la barra de Universidad de Chile, que suspendió el partido en que los azules iban ganando 1-0 ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Mientras esperan una definición de parte de la Federación de Fútbol de Chile para saber qué pasará con los minutos que restan, además de la llave para cuartos de final, aparecen otras oportunistas voces.

Una de ellas fue el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien ocupó sus redes sociales para cerrar el Estadio Nacional a los hinchas de la U, así meter al saco a todos.

Los hinchas de la U y las bengalas en Sausalito. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Sichel hace un llamado a que la U juegue sin público

Sebastián Sichel hace tiempo viene reclamando por medidas de seguridad en el Estadio Nacional, por lo que ahora aprovecha los incidentes en Viña del Mar, para golpear la mesa con una polémica medida.

“El partido de Everton-U de Chile en el Estadio Nacional NO se puede jugar con público. Y debe ponerse un punto final a lo que está pasando con el fútbol chileno. Hay dos actores claves: los dueños de los Estadios y los de los Clubes. De ellos depende que esto pare”, explicó.

Un llamado de alerta a las autoridades para el compromiso que está programado para la jornada del domingo en el Estadio Nacional, donde todavía no hay una medida confirmada.

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