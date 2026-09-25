Se reveló que la dirigencia del fútbol chileno invitó al tocopillano para el amistoso del sábado en Toronto, sin tener en cuenta que el mismo día, jugará con Montreal.

Si bien Alexis Sánchez no forma parte actualmente de la Selección Chilena, el delantero nunca anunció su retiro de la misma, aunque después de lo que ocurrió en Canadá durante los últimos días, puede tener razones para tomar una drástica decisión.

Según reveló el diario La Tercera, desde la ANFP aprovecharon su estancia en la nación norteamericana para invitar al tocopillano a que asista al BMO Field de Toronto para ver el encuentro amistoso de este sábado, gestión liderada por Felipe Correa, gerente de selecciones.

El problema es que el mismo día sábado 26 de septiembre, a 508 kilómetros de Toronto, Alexis Sánchez jugará con CF Montreal por la MLS su encuentro ante FC Cincinnati desde las 20:30 horas. Un detalle que desde la Selección olvidaron completamente, lo que hizo enojar al futbolista, según la publicación.

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El impasse entre Alexis y la ANFP durante estadía de La Roja en Canadá

Desde el entorno del Maravilla indicaron al medio sobre este incidente que “es extraño invitar a un jugador que está en actividad y vigente, como si fuera un exfutbolista”, y añaden que todavía se siente en condiciones de formar parte de la Selección.

Mientras que desde la ANFP apuntan al matutino que “la invitación que le hicimos fue con la mejor de las intenciones“, y niegan desconocimiento del tope de calendario entre Alexis y La Roja, añadiendo que la idea era que “pudiera hablarles a los jugadores que componen la nueva camada”.

De un lado apuntan a que este hecho “descolocó” al futbolista de Montreal, del otro advierten que hubo incomodidad al respecto. Una situación que pudo evitarse y que abre paso a un nuevo conflicto en torno a la escuadra nacional y su futuro.

¿Cuándo se juega el amistoso?

El encuentro entre las selecciones de Chile y Canadá se jugará este sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto.

En síntesis