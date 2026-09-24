Desde el Colegio de Entrenadores recuerdan la dificultad para hablar con el fallecido dirigente en su momento, pero valoran su legado en el balompié nacional.

Luto en el fútbol chileno. Durante este jueves 24 de septiembre falleció Reinaldo Sánchez, a los 81 años de edad. Rápidamente la familia del balompié nacional reaccionó a la noticia y habló del legado del histórico dirigente de Santiago Wanderers.

Uno de ellos fue Carlos Ramos, Presidente del Colegio de Entrenadores, quien en diálogo con RedGol reconoció las dificultades para dialogar con el ex presidente de la ANFP. Sin embargo, también destacó sus méritos.

“Sí, un viejo bravo, como todos los del rubro. He tenido experiencias con ellos… Son de personalidad fuerte, Sánchez fue un personaje. Un personaje que muchas veces hizo cosas convenientes, pero otras también era medio terco en el sentido de las conversaciones”, destacó.

El gran legado de Reinaldo Sánchez

Carlos Ramos no dudó en valorar la importancia de la creación del Canal del Fútbol (CDF) bajo la administración de Reinaldo Sánchez al mando de la ANFP. Para el mandamás del rubro de los entrenadores, ese es el gran legado de “Don Choco”.

Carlos Ramos y Sánchez.

“Está a la vista ahora, si los clubes viven de eso. Me imagino que si no estuviera el Canal del Fútbol, lo sufren y creo que están sobreviviendo con eso“, valoró Carlos Ramos.

El presidente del Colegio de Entrenadores dice que gente como Reinaldo Sánchez y la administración en Santiago Morning, “son muy parecidos todos. Ellos se manejan en ese estilo antiguo: patrón de fundo”.

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“Sánchez fue un dirigente que sí, era duro, pero se podía hablar con él”, cerró. Por su parte, en Wanderers apelaron a la figura del fallecido mandamás como “indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución”.