Muere Reinaldo Sánchez, histórico presidente de la ANFP y Santiago Wanderers

El fútbol chileno está de luto, porque este jueves se confirmó la muerte de Reinaldo Sánchez, ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y Santiago Wanderers.

La noticia fue dada a conocer por el propio cuadro porteño, que en un comunicado oficial contó que el ex empresario porteño falleció a los 82 años.

“Con el corazón apesadumbrado, la familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro Presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución”, señala el escrito.

Reinaldo Sánchez, además, fue presidente de la ANFP entre 2001 y 2006, y bajo su gestión se creó el Canal del Fútbol, actual TNT Sports, que tiene los derechos de transmisión del balompié nacional desde entonces.

El comunicado completo de Santiago Wanderers

Con el corazón apesadumbrado, la familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro Presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución.

Don Reinaldo deja una huella imborrable en el Decano del fútbol chileno. Bajo su liderazgo visionario, gestión incansable y amor incondicional por nuestros colores, el club alcanzó páginas doradas que quedarán marcadas para siempre en la memoria de Valparaíso: La obtención del título de Segunda División (Primera B) de 1995, el Subcampeonato de 1999 y la histórica conquista del título nacional de Primera División en 2001, logrando la consolidación institucional de nuestro club.

Fiel a su convicción y amor por la institución, regresó para luchar incansablemente por el retorno a Primera División, dejándonos hoy compitiendo en la cima de la tabla gracias a un proyecto deportivo sólido e innovador, enfocado en potenciar el talento joven formado en nuestra cantera. Fruto de esta visión hacia las fuerzas básicas, logramos un hito inolvidable e histórico: Consagrarnos como campeones de la Copa Libertadores Sub-20, siendo el único club en la historia de Chile en conseguir este título continental, y representar a nuestro país disputando la Copa Intercontinental en España frente al Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

Enviamos nuestras más sinceras condolencias, fuerza y un abrazo fraternal a su familia, seres queridos y a toda la hinchada caturra en este momento de profundo dolor.¡Hasta siempre, Don Reinaldo! Su legado vivirá eternamente en el corazón de Valparaíso y del fútbol chileno.Próximamente se informarán los detalles sobre su velatorio y honras fúnebres.