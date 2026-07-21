El presidente y dueño del Decano, Reinaldo Sánchez, le confirmó a RedGol que varios fanáticos wanderinos piensan tomar un vuelo rumbo a España para alentar a los jóvenes que materializaron la hazaña en la Copa Libertadores y quieren ir por más.

Santiago Wanderers hizo historia con su equipo Sub 20 y eso le dio derecho para jugar un partido ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental. A pesar de las gestiones para traer ese encuentro al estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, finalmente la sede será el Santiago Bernabéu.

El reducto donde habitualmente hace de local al cuadro Merengue será la sede de aquel duelo, que enfrentará al campeón de la Copa Libertadores para menores de 20 años y el monarca de la UEFA Youth League, la versión juvenil de la Champions League.

A pesar de esas ganas, en la plana mayor wanderina hubo resignación desde un comienzo. “Nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático. Esta fue una crónica de la muerte anunciada”, manifestó en su momento Reinaldo Sánchez, presidente y dueño de la institución.

Santiago Wanderers fue recibido por el Presidente de Chile, José Antonio Kast, tras ganar la Copa Libertadores Sub 20. También estaba la ministra del Deporte, Natalia Duco. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Con el correr de los días, en el Decano las expectativas han crecido. Y fue el mismo empresario microbusero quien se las contó a RedGol. Anticipó que los hinchas irán en masa rumbo al Bernabéu. “El torneo es del Real Madrid. No es nuestro”, afirmó Sánchez.

Evidentemente el directivo ya soltó el hecho de no poder conseguir la localía. “Irá mucha gente de acá. Vamos a lucharla”, sentenció el otrora presidente de la ANFP, quien sabe que un triunfo ante el cuadro madridista sería otra proeza lograda por el equipo adiestrado por Felipe Salinas.

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¿Cuándo se juega la Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid?

El esperado partido entre Real Madrid y Santiago Wanderers que coronará al campeón intercontinental Sub 20 se disputará el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 07:30 horas de Chile. Así que los hinchas que no viajen a la capital española estarán obligados a madrugar para verlo.