Ignacio Flores vivió uno de los días que más recordará en toda su vida junto a Santiago Wanderers. Este domingo el extremo fue clave anotando el penal que coronó como campeón de Copa Libertadores Sub 20 a los Caturros en Ecuador.

En un duelo muy ajustado frente a Flamengo, el extremo se terminó vistiendo de héroe en la tanda de penales. Con un misil esquinado por debajo, que fue imposible de atajar para el arquero rival, selló la victoria 5-4 desde los 12 pasos tras el 1 a 1 en los 90 minutos.

Su actuación hizo estallar al puerto de Valparaíso y dejó a sus padres más que emocionados en las tribunas. De hecho, uno de ellos aprovechó para contar detalles de lo que pasó y por qué fue él quien se encargó de rematar el último lanzamiento.

Los detalles detrás del penal que le dio la Copa Libertadores Sub 20 a Santiago Wanderers

Santiago Wanderers es el nuevo campeón de la Copa Libertadores Sub 20 luego de una final de infarto. Los Caturros empataron en la agonía y se impusieron en la tanda de penales que Ignacio Flores finiquitó con una categoría tremenda.

Santiago Wanderers levantó el título de la Copa Libertadores Sub 20. Foto. S. Wanderers.

Cristián Flores, su padre, conversó con LUN a minutos de terminado el encuentro y no escondió su emoción. “Una verdadera locura, un sueño. No se imaginan los años de sacrificio. Mi hijo está desde los ocho años en Wanderers y la mayoría de los niños hicieron un sacrificio enorme junto a sus familias para poder conseguir esto”.

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“No íbamos a venir en un principio, porque a mi hijo más chico lo operaron de apendicitis, de emergencia. Pero así como Dios nos dejó allá hasta última instancia, también el último día nos trajo para acá, así que compramos los pasajes y nos vinimos a las 5 de la mañana y logramos llegar el sábado para estar con mi hijo“, añadió.

La familia de Ignacio Floers tenía claro que iba a ser fundamental si le tocaba, incluso habiendo fallado en el pasado. “Se me vino toda la historia de mi hijo a la cabeza. Mi hijo jugó la final cuando salieron campeones en Chile y también pateó un penal, pero esa vez se le fue“.

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Fue ahí que el papá del extremo infló el pecho por haberle dado el título a Santiago Wanderers. “Él siempre ha pateado penales y yo sabía que ahora también lo iba a hacer y que incluso pidió tirar el último penal, porque tiene sangre fría. Nosotros somos de donde las papas queman en Valparaíso y no le tenemos miedo a nada“

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“Esta Copa Libertadores era un campeonato al que clasificaban solo los primeros y nosotros enfrentamos a puras potencias de Sudamérica. Estos dos equipos, Palmeiras y Flamengo, son 200 veces más fuertes que nosotros en todo sentido, pero así y todo les ganamos y eso quedará para siempre en el recuerdo de Chile”, complementó.

Finalmente, el padre de la figura de Santiago Wanderers aseguró que no han podido celebrar como quisieran por un particular motivo. “Sólo queremos festejar con todos en Valparaíso, pero está citado al microciclo de la Sub 20, así que estamos tratando de que le den permiso, se lo merecen”.

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¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers?

Santiago Wanderers regresa a Chile para recibir los honores correspondientes antes de pelear por entrar en el plantel de honor. Los Caturros campeones buscarán un llamado para el duelo de este sábado 28 de marzo cuando, desde las 18:00 horas, visiten a Deportes Puerto Montt en la Primera B.

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En resumen, Santiago Wanderers…