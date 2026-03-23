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Copa Libertadores Sub 20

Felipe Salinas, el héroe que armó la hazaña de Wanderers en la Libertadores: “Hicimos historia…”

El entrenador habló tras el logro que consiguió su equipo ante el poderoso Flamengo en el certamen internacional.

Por Carlos Silva Rojas

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Santiago Wanderers ganó la Libertadores Sub 20.
© Conmebol LibertadoresSantiago Wanderers ganó la Libertadores Sub 20.

Una proeza que no se olvidará jamás es lo que realizó Santiago Wanderers este domingo, cuando se quedó con el título de la Copa Libertadores Sub 20 por primera vez para el fútbol chileno.

El elenco de Valparaíso dio el golpe y le ganó la final al poderoso Flamengo, tras empatar 1-1 en los 90 minutos y quedarse con la victoria en los lanzamientos penales por 5-4.

El gran gestor de este equipo wanderino es su entrenador, Felipe Salinas, quien desde la banca le dio tranquilidad, orden y fiereza a un equipo que luchó hasta el final y se quedó con la Copa Libertadores juvenil.

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Felipe Salinas habló tras el logro que alcanzó con Santiago Wanderers y explicó cómo se gestó la hazaña del equipo chileno en la altitud de Quito.

“Apelamos a las emociones para sacar lo mejor de los chicos, a ellos les ha costado mucho lo que han conseguido, hay un trasfondo muy grande. Va a costar asimilar todo lo que hicimos“, comentó.

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Hicimos historia grande en el fútbol chileno. Este equipo se acostumbró a competir con grandes rivales”, cerró.

Santiago Wanderers será el representante de la Conmebol en la Copa Intercontinental Sub 20 y espera al campeón de la Champions League, que saldrá entre Real Madrid, PSG, Benfica o Brujas.

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