Uno de los hitos más importante del deporte juvenil chileno se dio este domingo, cuando Santiago Wanderers se quedó con el título de la Copa Libertadores Sub 20 ante Flamengo.

El encargado de relatar el partido en Chilevisión fue Claudio Palma, quien conversó con RedGol y compartió su emoción por el logro alcanzado por el equipo porteño.

“Se dio esta oportunidad de hacer esta final. Y nada, uno se pone a estudiar; vi el partido con Palmeiras en la mañana y la verdad que, más allá del título, me encantó la disposición”, dijo de entrada el narrador.

ver también La emoción de Reinaldo Sánchez por el histórico título de Wanderers en la Libertadores: “Le doy…”

Palmas destaca el trabajo de Felipe Salinas en Santiago Wanderers

Claudio Palma, además, destacó el trabajo del entrenador Felipe Salinas, quien llevó a Wanderers al título en la Copa Libertadores Sub 20 tras una infartante final en Quito.

“Leí mucho sobre Salinas, que es un tipo, varios me escribieron que es un tipo muy preparado; ya cuando jugaba, fue capitán en todos los clubes, y todos esos condicionantes se trasuntan a un grupo de cabros jóvenes, que la tuvo clara desde el arranque”, comentó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Fue muy lindo, de las cosas, yo diría de las cosas más lindas que he vivido este año, así como los triunfos de O’Higgins, porque pasamos por una sequía. Yo tuve la suerte de estar ahí en las Copa América, pero después de eso son muy escasos los triunfos del fútbol chileno”, agregó.

Por último, señaló que todos los logros conseguidos por el balompié nacional hay que destacarlos: “los que somos más viejos y futboleros nos alegramos mucho cuando a un equipo chileno le va bien”.