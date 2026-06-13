Los albos enfrentarán al cuadro minero esta tarde en el Estadio Monumental por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo vuelve a la acción en la Liga de Primera 2026 para llegar a la mitad de su camino en la lucha por el título. Los albos cerrará el primer semestre recibiendo a Cobresal en el Estadio Monumental, donde esperan sumar tres puntos que le permitan seguir sacando distancias en lo más alto.

El equipo de Fernando Ortiz es cómodo puntero con 33 puntos, sacándole diez puntos a sus más cercanos perseguidores, Coquimbo Unido (juega este sábado 13 a las 12:00 ante O’Higgins) y Universidad Católica (enfrenta a la U de Conce este domingo 14 a las 17:30).

Para recibir a los mineros el Tano ya tiene bien definida su oncena. Lamentablemente tendrá bajas, ya que no podrá contar ni con Joaquín Sosa ni con Javier Méndez, suspendidos por el tribunal tras su bullada pelea en el Clásico ante la UC.

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El XI de Colo Colo vs Cobresal

La salida de Sosa será remediada con el ingreso de Erick Wiemberg, quien se ubicará como stopper por la izquierda acompañando a Arturo Vidal y Jonathan Villagra en la defensa. Además, en el mediocampo ingresará Lautaro Pastrán por Álvaro Madrid.

Erick Wiemberg acompañará a Vidal y Villagra en la defensa de Colo Colo para recibir a Cobresal. | Foto: Photosport.

Por último, hay que destacar el regreso de Gabriel Maureira al arco. El meta estuvo citado a la selección chilena sub 20 para los amistosos ante Brasil, razón por la cual no estuvo en el duelo por la Copa de la Liga ante Huachipato.

Así las cosas, la formación de Colo Colo ante Cobresal será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Cobresal?

Albos y mineros se verán las caras hoy a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha15 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por el juez Diego Flores.

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En síntesis