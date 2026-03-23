Santiago Wanderers festeja uno de los momentos más importantes no sólo de su historia, sino que de todo el fútbol chileno. Los Caturros vencieron en penales a Flamengo y se coronaron como los nuevos campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

El elenco porteño logró una verdadera hazaña y, en silencio, levantó por primera vez el título de la categoría en el certamen continental. Un hito que dejó en llamas hasta a Elías Figueroa, quien se atrevió a desafiar hasta al campeón de la UEFA Champions League.

Y es que además de conseguir el torneo, los Caturros también se darán el lujo de disputar la Copa Intercontinental frente al próximo monarca del certamen europeo. Es por ello que uno de los hombres más importantes para el balompié criollo dejó en claro que no se achican ante nadie.

Elías Figueroa no le teme al campeón de Champions League y alienta a más a Santiago Wanderers

Si había un hombre feliz con el título de Copa Libertadores Sub 20, ese es Elías Figueroa. El histórico defensor, ídolo de los Caturros, se sumó y con todo a los festejos luego de la obtención del torneo continental.

Elías Figueroa festejó y hasta motivó a Santiago Wanderers a demostrar por qué son campeones de Copa Libertadores Sub 20. Foto: S. Wanderers.

A través de su cuenta de Instagram, el legendario zaguero aplaudió a los canteranos del elenco porteño por lo conseguido. “Felicitaciones a la categoría Sub 20 de Santiago Wanderers por este título continental histórico para la institución, los jugadores, para el puerto y para todo Chile”.

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En esa misma línea, Elías Figueroa remarcó que este grupo de jóvenes debe permitirse inflar el pecho. “Nos llenaron de orgullo con su entrega y pundonor. ¡Se lo ganaron en cancha y mostraron que nada es imposible!”.

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Eso no fue todo, ya que el ex defensor enfatizó en la alegría que le dieron a una ciudad que hace rato necesitaba una. “Hoy el puerto baila y celebra a sus campeones, jóvenes locales que con mucho esfuerzo construyen cada día su futuro“.

Finalmente, aprovechó de advertir a su rival en la Copa Intercontinental. “Arriba Wanderers y que venga el campeón de la Champions. Serán buenos, pero tenemos lo nuestro, ganado con esfuerzo y dedicación en el día a día. Gracias muchachos por la entrega total y por emocionarnos tanto hoy”.

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Elías Figueroa refleja la alegría de los hinchas de Santiago Wanderers luego de inscribir su nombre en la historia del fútbol chileno. Los Caturros logran un hito para nuestro país y sueñan con derrumbar a quien se le cruce para no dejar de soñar en grande.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers?

Elías Figueroa y los hinchas esperan por el regreso de la Sub 20 de Santiago Wanderers antes de enfocarse en su próximo desafío. Este sábado 28 de marzo a partir de las 18:00 horas los Caturros visitan a Deportes Puerto Montt por la Primera B.

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En resumen, Santiago Wanderers y Elías Figueroa…

Hazaña continental y boleto a la Intercontinental: Tras vencer a Flamengo en una dramática definición por penales, Santiago Wanderers Sub-20 se coronó campeón de la Copa Libertadores , logrando un hito inédito para el club y el fútbol chileno. Este título no solo les otorga la gloria regional, sino que les da el derecho de disputar la Copa Intercontinental Sub-20 frente al próximo monarca de la UEFA Champions League de la categoría.

Tras vencer a Flamengo en una dramática definición por penales, Santiago Wanderers Sub-20 se coronó campeón de la , logrando un hito inédito para el club y el fútbol chileno. Este título no solo les otorga la gloria regional, sino que les da el derecho de disputar la frente al próximo monarca de la UEFA Champions League de la categoría. El “desafío” de una leyenda: Elías Figueroa, máximo ídolo de la institución y prócer del fútbol nacional, celebró con orgullo la entrega de los juveniles porteños. Fiel a su mentalidad ganadora, “Don Elías” lanzó un aviso directo al futuro rival europeo: “Serán buenos, pero tenemos lo nuestro” , asegurando que el equipo chileno no se achicará ante el campeón de la Champions.

Elías Figueroa, máximo ídolo de la institución y prócer del fútbol nacional, celebró con orgullo la entrega de los juveniles porteños. Fiel a su mentalidad ganadora, “Don Elías” lanzó un aviso directo al futuro rival europeo: , asegurando que el equipo chileno no se achicará ante el campeón de la Champions. Orgullo y respiro para Valparaíso: Figueroa destacó que este triunfo es un premio al “esfuerzo y pundonor” de jóvenes locales que han devuelto la alegría a una ciudad que la necesitaba profundamente. Para el histórico zaguero, este título demuestra que “nada es imposible” y posiciona a la cantera caturra como un ejemplo de superación para todo el país.

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