El Chino usó todo su conocimiento personal y una experiencia con algunos mundialistas de 1962 para ofrecerle un tip al King sobre el punto final a su exitosa trayectoria.

Carlos Caszely tiene demasiada experiencia y le regaló un consejo deportivo y de vida a Arturo Vidal. Lo hizo en el programa De Buena Fuente de DLT Sports, donde estuvo invitado. El Chino recibió una consulta en torno al Rey, quien debe negociar su continuidad en Colo Colo.

De hecho, se habla de que la directiva de Blanco y Negro le propuso una reducción salarial muy importante. Si Vidal quiere seguir, debe firmar un nuevo contrato por un 50 por ciento de sueldo menos. Fue en ese contexto que el Rey del Metro Cuadrado le envió un tip al King.

“Arturo Vidal, como los grandes futbolistas de este país, tienen que saber cuándo retirarse. Nadie los puede retirar. Siempre he dicho lo mismo y lo voy a mantener”, aseguró Caszely en esta conversación que tuvo con los periodistas Sebastián Molina y Coke Hevia.

Arturo Vidal y Carlos Caszely festejan en la despedida de Jaime Valdés. (Marcelo Hernández/Photosport).

“¿Qué importa la plata? O si te ofrecen pagarte más en otro lado no te vas a ir. Cuando dicen ¿por qué gana tanto? No es problema de él, no le puso la pistola a los dirigentes. A él lo trajeron. Ahora es problema suyo si acepta o no”, analizó Caszely.

Y prosiguió. “Nunca me he metido en las platas. En cuanto a retiro, un jugador de alto nivel competitivo tiene que saber cuándo retirarse. Yo me empecé a preparar un tiempo largo antes”, aseguró el Chino, siempre en este diálogo con DLT Sports.

También elogió el desempeño del King como último hombre. “De líbero Vidal es extraordinario. Con la experiencia que tiene, posee los tiempos necesarios. Yo digo ‘¿qué va a pasar cuando un técnico contrario marque a Vidal?’ Colo Colo se va a quedar sin salida”, lanzó Caszely.

Arturo Vidal le ganó un mano a mano a Damián Pizarro en la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Carlos Caszely le cuenta a Arturo Vidal su ejemplo para afrontar bien el retiro

Carlos Caszely cree que Arturo Vidal y todos los futbolistas de altísimo nivel como el que tiene el “23” son merecedores de decir cuándo ponerle fin a su carrera. Aunque de todas maneras le dejó su caso personal en torno al alejamiento de la actividad.

“Desde los 18-19 años me preparé al entrar a la universidad. No me quedé llorando el retiro, al otro día estaba trabajando en otras cosas. A uno le gusta hacer deporte, pero ya no más. Para mí ir al estadio a jugar era maravilloso, algo muy bonito. Siempre lo hice. No me costó mucho”, reconoció Caszely.

Carlos Caszely, un ídolo de Colo Colo y el fútbol chileno. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “después de jugar vs Brasil, que le hice un golazo, dije que no juego más por la selección en 1985. Y con Colo Colo jugamos contra la U en el Estadio Nacional. La barra, el cuerpo técnico y los jugadores de la U me hicieron un homenaje. Después Iba a ver jugar a Ferrobádminton”.

“Ahí jugó el Fifo Eyzaguirre, Carlos Contreras, Jaime Ramírez y Leonel Sánchez. Les gritaban de todo. Ladrones, sinvergüenzas a ellos que fueron terceros en un Mundial. Ahí dije no juego más. Y me retiré el 12 de octubre del 85. Ahora cumplo 41 años desde que estoy retirado”, sentenció el Chino Caszely. Un ídolo del fútbol chileno.