El Chino comentó la situación del entrenador argentino de los albos, quien termina contrato a final de 2026 con Blanco y Negro.

A pesar de haber enredado cuatro puntos en las últimas dos fechas, Colo Colo es el sólido líder de la Liga de Primera y está cerca de sumar el título 35 de su historia en el torneo nacional.

El líder del cuadro albo es el entrenador Fernando Ortiz, quien dejó en el pasado las críticas tras los opacos resultados que consiguió en su llegada a Chile en 2025, y está a un paso de ganar su primera estrella como DT.

El contrato del Tano con Blanco y Negro termina a finales de 2026, por lo que su continuidad no está del todo clara y en el Monumental ya es tema la renovación del cuerpo técnico.

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Carlos Caszely y la renovación del Tano Ortiz en Colo Colo

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, apuesta por la mesura a la hora de hablar de renovaciones, es por ello que no se quiere “quemar” antes de que se confirmen los objetivos de Colo Colo en la temporada.

“Cuando tengamos la copa arriba, o las copas, porque podría ser dos o deberían ser dos, vamos a conversar sobre las renovaciones. Ya hemos redundado demasiado en el tema”, señaló el controlador del Cacique.

Carlos Caszely alabó a Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Alguien que tiene voz para hablar de Colo Colo es Carlos Caszely, quien conversó con RedGol y fue consultado sobre la continuidad de Ortiz, a quien alabó y calificó como muy bueno su trabajo.

“Nadie puede negar que hace 8 meses atrás todos no lo queríamos. Bueno, el mérito de Mosa fue haberlo mantenido, porque otro lo hubiese echado, y haber revertido las situaciones. Hoy día es Pelé. Muy bien“, dijo el Chino sobre el argentino.

Colo Colo goza de días libres por las Fiestas Patrias, y recién se reunirá el plantel el domingo, para preparar los partidos ante Audax Italiano por la Copa Chile.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera y busca la estrella 35 de su historia.

de Primera y busca la estrella 35 de su historia. Fernando Ortiz termina su contrato como director técnico del club a finales de 2026.

termina su contrato como director técnico del club a finales de 2026. Aníbal Mosa pospuso renovaciones contractuales hasta asegurar los objetivos del equipo este año.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera