El enorme consejo de Carlos Caszely a Arturo Vidal por su renovación en Colo Colo: “Lo repetí mil veces”

El contrato del King con Blanco y Negro se acaba a fin de año y aún no hay claridad acerca de su continuidad en el club.

Una de las piezas claves en el gran rendimiento del líder Colo Colo en 2026 ha sido Arturo Vidal, quien como defensor central tuvo un segundo aire y se alza como uno de los mejores del año.

El King pasó de la mitad de la cancha al

centro de la zaga tras decisión del entrenador Fernando Ortiz, cambio táctico que le dio aire al jugador de 39 años, que vive su última etapa como profesional.

Vidal no jugó el pasado domingo en el empate de Colo Colo ante Deportes Concepción, y su ausencia se notó, es por ello que sigue tomando fuerza un tema pendiente: su renovación con Blanco y Negro.

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El mensaje de Carlos Caszely a Arturo Vidal por su renovación en Colo Colo

El vínculo del King con Colo Colo se acaba el 31 de diciembre de 2026, y aún no se sienta a hablar de su continuidad con el presidente de ByN, Aníbal Mosa, quien evita profundizar sobre el tema.

El futuro de Vidal fue analizado por Carlos Caszely, quien en diálogo con RedGol señaló que la decisión depende del jugador y le mandó un recado, pensando en el retiro.

Arturo Vidal no ha renovado en Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Te voy a decir algo que he repetido mil veces: los grandes jugadores tienen que saber retirarse ellos, nadie los puede retirar“, sentenció el Chino sin darse vueltas.

La idea de Arturo Vidal es seguir jugando en Colo Colo y desea volver a competir en la Copa Libertadores, certamen al que el Cacique está cerca de clasificar.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

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