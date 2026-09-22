Pese a que todas las miradas se las ha llevado el King en estos últimos días en temas de renovación de contrato, lo cierto es que hay varios otros jugadores del Cacique que viven meses claves.

A pesar de que el año no termina, uno ya puede a empezar a adelantar lo que será el Colo Colo del 2027. El Cacique es líder con mucha ventaja en la Liga de Primera y todo apunta que dirá presente en la próxima Copa Libertadores como el flamante campeón chileno.

Sin embargo, en el Monumental no han querido adelantarse a nada, ya que han sido enfáticos en avisar que comenzarán la planificación de la próxima temporada una vez terminado este año. Y ojo, que dentro de eso están incluidas las renovaciones.

El propio Aníbal Mosa ha sido bastante claro al respecto, incluso con la renovación de uno de los grandes símbolos del actual plantel: Arturo Vidal. No obstante, el King no es el único que finaliza su vínculo en un par de meses más.

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Vidal lidera la lista de los diez que terminan contrato en Colo Colo

Dentro del amplio grupo de jugadores que finalizan su vínculo en diciembre, y de los que ya hay conocimiento que no seguirán, están Claudio Aquino, Matías Fernández y Javier Méndez. Los tres terminan su contrato y no están en los planes del 2027.

Por otro lado están los casos de Álvaro Madrid, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán, quienes concluyen en diciembre sus préstamos en el Monumental. En estos casos, la dirigencia de Blanco y Negro deberá negociar extender dichas cesiones o derechamente comprar sus pases.

Es casi un hecho que Claudio Aquino no seguirá en Colo Colo pensando en el 2027. | Foto: Photosport.

Mucho ojo, que dentro del lote que termina su contrato también está Vozinha. El gran fichaje de los albos a mitad de año debe cumplir con una cláusula de minutos jugados para poder extender de manera automática su contrato, por lo que todavía no es segura su continuidad.

Para cerrar, está el analizar los casos de Marcos Bolados y Erick Wiemberg, quienes han perdido bastante espacio en esta temporada 2026 ante la irrupción de otros jugadores. Así las cosas, deberán pasar por una evaluación para ver si siguen o no en el club.

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En síntesis