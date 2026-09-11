Pese a las presiones, el presidente de Blanco y Negro ha dejado en claro que verán las renovaciones de contrato al término de la presente temporada 2026.

Las renovaciones de contrato en Colo Colo, contrario a lo que muchos creen, todavía no son un tema. Pese a que los albos llevan 14 puntos de ventaja y que la estrella 35 parece casi inevitable, en el Monumental son enfáticos en decir en que evaluarán las extensiones una vez terminada esta temporada.

“Cuando tengamos la copa arriba, o las copas, porque podría ser dos o deberían ser dos, vamos a conversar sobre las renovaciones. Ya hemos redundado demasiado en el tema”, declaró el propio Aníbal Mosa en la jornada de ayer.

Además, el presidente de Blanco y Negro declaró que “vamos a esperar con tranquilidad. No tenemos que ser ansiosos, porque el año pasado, por ansiosos, la realidad y la vida nos pegaron un cachetazo que nos dejó aterrizados, en el barro”.

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La razón por la que Mosa no quiere saber nada de renovaciones en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por La Tercera, esta negativa de adelantar trabajo no es más una lección que Aníbal Mosa aprendió a las malas en la temporada pasada. Cuando todo apuntaba a ser un centenario histórico, el Cacique vivió uno de sus peores años de tiempo reciente.

Y es que todo comenzó cuando el propio empresario sirio impulsó a inicios del 2025 en la mesa directiva de Blanco y Negro la renovación de Jorge Almirón, quien venía de ser campeón en el 2024 con una segundo semestre casi perfecto, además alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En Colo Colo todavía no abordan las renovaciones de contrato de Fernando Ortiz y Arturo Vidal. | Foto: Photosport.

El argentino ya tenía contrato por todo el 2025, pero Mosa apuró todo para extenderlo hasta este 2026. ¿Y cómo terminó todo? Pues con un despido millonario tras un traumático bajón de rendimiento de la mano de Almirón.

Pese a que se ha tanteado algo de terreno para renovar a Ortiz en esta pasada, lo cierto es que todavía no hay ningún ofrecimiento económico. Es más, el mencionado medio detalló que el trasandino esté esperando estudiar el proyecto de cara al 2027 para ver si se queda o no, sobre todo pensando en la participación en la Copa Libertadores.

Cabe destacar que Fernando Ortiz en este poco más de año que lleva en el Cacique ha dirigido un total de 43 partidos, en los que ha ganado 28, empatado cinco y perdido diez, lo que da un 69% de rendimiento.

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En síntesis