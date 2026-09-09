El capitán de Colo Colo aseguró que los canteranos tiene que ganarse un lugar antes en el primer equipo para que puedan partir al extranjero con 20 años.

Colo Colo de la mano de Fernando Ortiz volvió a darle protagonismo a la cantera. Una muestra de ello es que a falta de ocho partido por cerrar la Liga de Primera 2026 el Cacique es el absoluto puntero cumpliendo ya con el minutaje juvenil.

Lo que hace unos años parecía una verdadero cacho para los albos en esta temporada se ha transformado en una ventaja, con jugadores como Leandro Hernández, Gabriel Maureira o Felipe Raipán brillando con luz propia.

Esto fue analizado por Arturo Vidal en su canal de YouTube, donde justamente con Hernández como invitado eligió la edad precisa para que los canteranos puedan dar el salto al extranjero.

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Vidal no duda al elegir la edad para que los canteranos partan

El King aseguró que “los jugadores deben debutar antes en el primer equipo, con 17 o 18 años. Y si la rompen, irse a los 19 o 20. El Chino (Leandro Hernández) se demoró un poco más porque hubo cambios de entrenadores y estuvo en la Sub 20”.

“Eso pasa con las selecciones también, que los sacan cuando están consagrándose en el primer equipo y piensan que les hace bien. Y es al revés. Pídelos para un sudamericano o un mundial, pero cuando estás haciendo un proceso y los sacas para jugar un amistoso, les hace daño”, añadió.

Arturo Vidal aseguró que Leandro Hernández se tardó un poco más de la cuenta en brillar en Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el bicampeón de América detalló que “Hernández estuvo en todo ese proceso y no pudo estar con nosotros en el 2024, cuando fuimos campeones y llegamos lejos en la Libertadores. Ahí perdió terreno, pero ahora lo recuperó”.

“El jugador tiene que estar antes en el primer equipo y si la rompe como la está rompiendo ahora Hernández, debe irse a los 20 años ya preparado”, concluyó.

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El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Deportes Concepción este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.