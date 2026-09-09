El joven delantero del Cacique aseguró que sus tantos en estos últimos meses han ido para su polola.

Leandro Hernández se ha consagrado en esta temporada 2026 como una de las figuras de Colo Colo. Con 21 años en el cuerpo el atacante por fin pudo ganarse un lugar en el Cacique, siendo Fernando Ortiz quien más lo ha hecho brillar en el primer equipo.

Sin ir más lejos, en este año ha encontrado una faceta goleadora que no le habíamos visto en el pasado. Es más, hasta hay una persona especial a la que están yendo estos tantos.

Así lo explicó el propio delantero en el canal de YouTube de Arturo Vidal, con quien compartió en la última transmisión del King. Ahí, le preguntaron por la dedicatoria de sus goles, a lo que el Chino (como se le conoce dentro del plantel) afirmó que eran para su polola.

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Hernández revela que le dedica sus goles en Colo Colo a su polola

“¿Y esa dedicatoria en los goles?”, preguntó Vidal durante la transmisión. “Es para mi polola. Son con dedicatoria. Hago una J por Josefa”, respondió el canterano albo, lo que generó una nueva pregunta por parte del King.

“¿Cuánto tiempo lleva pololeando chinito?”, consultó el bicampeón de América, a lo que el delantero contestó “pololeo desde inicios de año”. “El amor lo hizo volar”, dijo Vidal. “El prime”, concluyó Hernández.

Leandro Hernández es uno de los buenos goleadores que encontró Colo Colo en este temporada 2026. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que en esta temporada 2026 Hernández ha jugado un total de 32 compromisos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis por la Copa de la Liga y cinco en la Copa Chile. Lleva diez goles y seis asistencias en 1961 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Deportes Concepción este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis